Virüse rağmen Akdeniz hareketleniyor

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisinin donanma fırkateyn eşliğinde Kıbrıs’a doğru hareket ettiği bildirildi.

Cyprus Mail’in askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün akşam saat 23.30’da Taşucu’dan hareket eden Yavuz gemisinin bugün öğlenden sonra Kıbrıs açıklarında olması bekleniyor.

Habere göre Türkiye, Kıbrıs’ın güneyinde ilan eden münhasır ekonomik bölgede yer alan 6’ıncı ve 7’inci parseller için 20 Nisan – 18 Temmuz tarihlerini kapsayan Navteks yayınladı.

Önümüzdeki haftalarda helikopterlerle gemiye personel taşınması beklendiği de aktarıldı.

Kıbrıs hükümetinin Yavuz sondaj gemisinin MEB’e girer girmez Türkiye’nin yayınladığı Navteks’e karşılık kendi Navteks’ini yayınlayacağını duyurdu.