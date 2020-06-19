Ve Çaluda’ya VETO geldi

Özel jet skandalı sonrasında yaşanan hükümet krizi, iki bakanın görevden alınması ile sonuçlandı ancak bu kez yeni bir kriz çıktı.

Başbakan Ersin Tatar’ın yeni kabineye “dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma bulunan” Aytaç Çaluda’yı dahil etmesi “veto”ya neden oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yeni Turizm Bakanı olarak Kutlu Evren, Çalışma Bakanı olarak da Aytaç Çaluda ismi bildirildi.

Başsavcı ile de görüşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ‘tartışmalı isim’ Aytaç Çaluda’yı veto ettiği, bu kararını Başbakan Tatar’a da bildirdiği öğrenildi.

Akıncı, saat 15:00’e kadar Başbakan’a yeniden randevu verebileceğini de bildirdi. İddialar, Ünal Üstel ve Faiz Sucuoğlu’nun görevden alındığı üzerine yoğunlaşıyor, hükümet ortağı Halkın Partisi’nin yeni kabineye yönelik tavrı ise bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi konusundaki görüşmeden sonra basına açıklamasında bu konuya da değinmesi bekleniyor.

Kutlu Evren ve Aytaç Çaluda

Yeni kabinede Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınarak yerine Kutlu Evren getirildiği iddia ediliyor. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da Aytaç Çaluda’nın isminin yazıldığı öne sürüldü, bu bilgi üst düzey kaynaklarca doğrulandı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma bulunan Çaluda’nın yeni kabinede yer aldığına ilişkin bilgi üzerine Akıncı Başsavcılık’tan görüş istemişti.