Uyuşturucu ile birlikte yakalandı

Polis, dün gece saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da, Kermiya geçiş noktasından, kuzeye giriş yapan A.M.’nin aracında 250 gram hintkeneviri bulunduğunu bildirdi. 29 yaşındaki A.M. tutuklanırken, uyuşturucu da emare olarak alındı.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 28.11.2019 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.M.(E-29)’nin üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Mağusa'da uyuşturucu, 3 tutuklu

Öte yandan dün gece saat 20.30 sıralarında Mağusa’da şüpheli davranışları nedeniyle üstü aranan 24 yaşındaki M.A.’nın üzerinde sentetik cannabinoid içeren sigara bulundu. M.A. ve konu ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.K. ile İ.Ş. tutuklandı.

Polis olayla ilgili şunları aktardı; 28.11.2019 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Saçıkaralılar sokak üzerinde Gazimağusa Adli Şube personeli tarafından şüpheli görülen M.A.(E-24)’nın üzerinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 1 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile birlikte mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen O.K. (E-32) ve İ.Ş. (E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.