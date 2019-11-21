Tüpgaz stoku endişesi: "Piyasanın birkaç hafta buna dayanma gücü var"

Ülkede en fazla gaz satışı yapan iki firma İntergaz ve Jetgaz'ın yetkilileri PETROL-İŞ grevi nedeniyle "gaz stoklarında sıkıntı yaşanabileceğine" işaret etti. İntergaz yetkilileri "Ülkeye gaz gelmez, sıkıntı yaşanacaktır” derken, Jetgaz Direktörü Eral Necat ise “Piyasanın birkaç hafta buna dayanma gücü var ancak panik olunacak bir durum yok” dedi.

Fehime ALASYA

Ülkede en fazla gaz satışı yapan iki firma İntergaz ve Jetgaz'ın yetkilileri PETROL-İŞ grevi nedeniyle gaz stoklarında sıkıntı yaşanabileceğine işaret etti. İntergaz yetkilileri "Ülkeye gaz gelmez, sıkıntı yaşanacaktır” derken, Jetgaz Direktörü Eral Necat ise “Piyasanın birkaç hafta buna dayanma gücü var, panik olunacak bir durum yoktur” dedi.

Petrol-İş Sendikası’nın yedi gün önce Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Hava Limanı’nda süresiz greve başlamasının ardından gözler, ülkedeki gaz stokuna çevrildi.

Ülkede gaz satışı yapan dağıtımcı firmalar, ülkeye gaz gelmemesi halinde ileri vadede sıkıntı yaşanabileceğini belirterek stoklarıyla ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Petrolleri yanındaki diğer dolum tesisi olan Alpet yetkilileri YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, bu yönde sıkıntı yaşanmayacağını, stoklarının Salı gününe yetecek oranda olduğu ve tedbir aldıklarını ifade etti.

Petrol-İş Sendikası’nın greviyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan dağıtımcı şirketler, genel olarak piyasayı değerlendirdi.

Alpet Dolum Tesisleri ise tüketicinin mağdur olmaması için yakıt ve gaz tedarikine devam edeceklerini belirtti.

İntergaz: “Ülkeye gaz gelmez, sıkıntı yaşanacaktır”

İntergaz Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgide grevin devam etmesi ve ülkeye gaz gelmemesi halinde sıkıntı yaşanılacağı ifade edildi.

İntergaz tarafından YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, “Ülkeye gaz gelmezse dağıtım yapamayız. Alpet’te olan da bitecektir. Ülkeye gaz gelmez, sıkıntı yaşanacaktır ama onların dayanma gücü nedir, gaz getirip getiremeyecekleri prosedürü nedir bilemiyoruz. Gaz gelmezse sıkıntı yaşayacağız. İkmal olduğu sürece de dağıtıma devam edeceğiz.” denildi.

Koop Gaz: “Bizim şu anda bir sıkıntımız yok”

Karma Hayvan Yemi, Binboğa Yem Sanayi LP Gaz Üretim ve Harup Ürünleri Kooperatif Müdürü Nevzat Nevzat, Koop Gaz bünyesinde günümüz itibariyle herhangi bir sıkıntı bulunulmadığı belirtilirken, genel piyasada bu sıkıntıya dair bir bilgileri olmadığını kaydetti.

Nevzat, “Bizim şu anda bir sıkıntımız yoktur. Ülkeye sadece buradan gaz gelmiyor. Alpet de gaz getiriyor. Biz gazımızı önceden tazmin ettik. Genel olarak böyle sıkıntı var mı bilemiyorum. Şuan itibariyle böyle bir sıkıntımız yoktur.” dedi.

Jetgaz: “Piyasanın birkaç hafta buna dayanma gücü var, panik olunacak bir durum yoktur”

Jetgaz Direktörü Eral Necat ise panik olunacak herhangi bir durum olmadığını belirtirken, piyasanın mevcut stokları ile bir hafta daha dayanma gücü bulunduğunu anlattı.

Ülkedeki gaz tedarikinde yaşananların birkaç hafta sürmesi halinde kaos yaşanabileceğine dikkat çeken Necat, “Bildiğimiz kadarıyla bizde şu anda böyle bir sıkıntı görülmüyor. Farklı şirketler farklı tedarikçilerden alıyor. Geçmiş yıllarda da bu yaşandı ama halkımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Stoklarımızı yüksek tutuyoruz. Belirli kısıtlamalara gidip kendi içimizde çözerek bunu vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz. Şu anda panik olunacak bir durum yoktur. Piyasanın birkaç hafta buna dayanma gücü vardır.” dedi.

Alpet “Yeni kargomuz Salı günü geliyor. Bu güne dek de yetecek stokumuz var”

Salı gününe dek adaya yetecek kadar gaz stoklarının bulunduğunu ifade eden Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, ellerindeki stokun yeterli olduğunu kaydetti.

Piyasanın durumuyla ilgili tedbirli davrandıklarını anlatan Türkoğlu, önlem aldıklarını anlattı. Türkoğlu, “Bizde ağırlıklı olarak Jetgaz firması çalışıyor. Onlarda da sıkıntı olmadığını biliyorum. Yeni kargomuz Salı günü geliyor. Bu güne dek de yetecek stokumuz var. Jetgaz firması ile de görüşmemde bize herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirtti.

Biz şu anda ülkenin yüzde yüz akaryakıt ihtiyacını karşılıyoruz, gaz tedarikini de sağlıyoruz. Önlemimizi aldık kesinlikle böyle bir mağduriyet yaşanmayacak.

Hava şartları kötüleşir, talep arta, bunu şu an bilemiyoruz ama yine de sıkıntımız yok.” dedi.

“Tüm aksiyonlarımızı aldık, sıkıntı yaşamayacağız”

Kimsenin mağdur olmaması için gaz ve akaryakıt ikmalleri yapmaya devam edeceklerini belirten Türkoğlu, grevle ilgili yaklaşımlarına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Biz KKTC halkının yanında olduğumuzu belirttik. Kimsenin mağdur olmaması için de bu ikmalleri yapmaya devam edeceğiz. Bencilce davranıp diğer bayilere bu yakıtı satmayabilirdim ama gerek Bakanlık tarafından gelen destekler gerekse diğer bayilerin de desteği ile şunda adanın yakıt ihmalini sağlıyoruz. Bununla ilgili de tüm aksiyonlarımızı aldık, sıkıntı yaşamayacağız.”