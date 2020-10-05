“Tatar, gazetecileri hedef gösteriyor, toplumun haber alma özgürlüğünü tehdit ediyor”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu yazılı yaptığı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın gazetecileri hedef göstermesine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Sayın Tatar, gazetecilerin haber yapma, toplumun ise haber alma özgürlüğünü resmen tehdit etmiştir. Gazetecileri hedef olarak göstermiş, hatta daha ileri giderek suç örgütü mensubu ilan etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Özgür Gazete Haberi Sitesi’nin bugün yayınladığı haber tamamen ifade özgürlüğü içerisindedir. Başbakan Ersin Tatar’ın ise bu habere karşılık yaptığı açıklama demokrasiden yoksun ve çağdışıdır. Sayın Tatar, gazetecilerin haber yapma, toplumun ise haber alma özgürlüğünü resmen tehdit etmiştir. Gazetecileri hedef olarak göstermiş, hatta daha ileri giderek suç örgütü mensubu ilan etmiştir. Kültürümüze aykırı bu dikta tutumu kabullenebilmemiz mümkün değildir. Sayın Tatar açıklamasının içerisinde “Türkiyeli yetkililerle açıklayamayacağımız hiçbir görüşmemiz yoktur” sözlerine yer vermiştir. Beklentimiz, Tatar’ın bu söyleminin arkasında durması ve açıklanabilir olduğunu söylediği görüşmelerin fotoğraflanmasından rahatsız olmamasıdır. Aksi halde ortaya koyduğu bu tavır ve tehditle resmen haberin içeriğini doğrulamış bulunmaktadır. İfade özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırıdan vazgeçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde açılacak olan yaranın kapanması mümkün olmayacaktır!

Sosyal medya üzerinden ise bahse konu haberin altına yapılan ahlak dışı yorumlar içimizdeki bir kesimin tahammülsüzlüğünü göstermektedir. Özellikle gazetecilerin özel hayatları hakkında ortaya atılan yalanların tümü hakaretlerle birlikte tarafımızca yargıya taşınacaktır. Hiçbir gücün bu ülkede ifade özgürlüğünü engellemesine müsade etmeyeceğiz. O nedenle tüm insanlarımızı bu süreçte sağduyulu olmaya ve özgürlüklere saygılı bir şekilde davranmaya davet ediyoruz.”