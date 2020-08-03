Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu yeniden oluşturuldu
Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu'na Karayolları Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi Hakan Korsan'ın yerine Makine Mühendisi Yılmaz Polat atandı.
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Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu'na Karayolları Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi Hakan Korsan'ın yerine Makine Mühendisi Yılmaz Polat atandı.
Yeniden oluşturulmuş şekliyle komisyonda şu isimler görev yapıyor:
" 1.Ahmet Aydın (Başkan) (Trafik Dairesi Müdürü/ Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanı), 2. Gürel Cantaş (Üye) Sürüş Ehliyeti ve Müfettişliği Şube Amiri, 3. Cevdet Demirel (Üye) (Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi), 4. Yılmaz Polat (Üye) (Karayolları Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi) 5. Huriye Geceyatmaz (Üye) (Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi), 6. Dr. Hasan Birtan (Üye) (Sağlık Bakanlığı Temsilcisi) 7. Lütfiye Fedai (Üye) (Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Temsilcisi)
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