Sporda çirkin provokasyon girişimi

Birinci Lig’in 11’inci haftasında Cumartesi oynanacak Dörtyol-Girne Halk Evi karşılaşmasında sahayı TC-KKTC bayrakları ile donatmaya hazırlanan Dörtyol Spor Kulübü, Girne Halk Evi'nin Kıbrıslı Rum oyuncusuna da bayrak vererek sahaya çıkmasını istedi. Ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun saha içerisinde bu tarz durumların olmayacağını belirtmesi üzerine Dörtyol Spor Kulübü tribünlerde bayraklarla donatıp, müsabaka öncesinde İstiklal Marşı okumayı kararlaştırdı.

Tek Kıbrıslı Rum oyuncu Halk Evi’nde

Kuzeyde bu sezon futbol oynayan tek Kıbrıslı Rum oyuncusu olan Athos Chrysostomou üzerinden provokasyon kurgulayan girişim spor çevrelerinden tepki gördü.

Girne Halk Evi'nin Kıbrıslı Rum kalecisi üzerinde bayrak provokasyonu hazırlığı yapan Dörtyol Spor Kulübü bu hazırlığını Girne Halk Evi'ne de iletti.

Girne Halk Evi Spor Kulübü'ne ulaşan Dörtyol Spor Kulübü yöneticileri, ilk olarak maça çıkarken oyunculara bayrak dağıtacaklarını söyledi. Bu talep Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı tarafından kabul görmedi. Futbol Federasyonu’nun saha içerisinde böyle bir durum olamayacağını, tribünde ve saha dışında yapılabileceğini iletmesi üzerine Dörtyol Spor Kulübü, Girne Halk Evi’ne tribünlerde bayrakların yer alacağını ve müsabaka başında seremonide İstiklal Marşı okunacağını aktardı. Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ülkede futbol oynayan tek Kıbrıslı Rum futbolcunun kendi takımlarında olmasından dolayı bu maçın seçilmesine tepki göstererek “Biz bayrağa veya İstiklal Marşı’na karşı değiliz. Ama bunun protesto yeri futbol sahası değildir. Onlar bayrak yaktıysa biz gidip onlara çiçek verelim. Ama benim Kıbrıslı Rum kalecim var, bu adamın olduğu yerde nasıl protesto edeyim?” dedi.

Federasyon saha içine izin vermedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun konu ile ilgili olarak Dörtyol Spor Kulübü’nün saha içerisinde futbolcuların bayraklarla seremoniye çıkma isteğini, futbol sahası içerisinde bu gibi durumların olmayacağını, saha dışında olabileceğini ileterek kabul etmediği öğrenildi. Ancak müsabaka öncesi seremonide İstiklal Marşı’nın okunabileceğinin aktarıldığı bilgisi edinildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Dörtyol Spor Kulübü’nün tribünleri KKTC ve TC bayrakları ile donatacağı ve müsabaka öncesinde İstiklal Marşı okuyacağı öğrenildi.

Çalışkan: “Halk Evi veya Kıbrıslı Rum oyuncuya karşı bir art niyetimiz yok”

Konu ile ilgili olarak görüşünü aldığımız Dörtyol Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Çalışkan, geçtiğimiz hafta ELAM tarafından KKTC bayrağının yakılması sonrasında KKTC bayrağına sahip çıkma adına Yönetim Kurulu olarak bu kararı aldıklarını belirtti. Çalışkan, geçtiğimiz hafta oynanan lig maçlarından sonra bayrak yakılma eyleminin yapılmasından dolayı bu düşüncelerinin bu haftaya sarktığını aktardı. Girne Halk Evi ile konuştuklarını, kendilerinin Girne Halk Evi’nde Kıbrıslı Rum oyuncu olduğunu bilmediklerini aktaran Çalışkan, tamamen bunun rastlantı olduğunu, kendilerinin Girne Halk Evi’ne veya Kıbrıslı Rum futbolcuya karşı art niyet veya kasıtlarının olmadığını iddia etti. Çalışkan başka ülkelerde, örneğin Türkiye’de Galatasaray’da daha önce Yunan oyuncu oynadığını, orada da İstiklal Marşı’nın okunduğunu, o oyuncu marşı okumasa da o marşa saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

Esendağlı: “Böyle bir şey olursa seremoniye çıkmayacağım”

YENİDÜZEN'e konuşan Girne Halk Evi Spor Kulübü Başkanı Veli Esendağlı, Dörtyol’un güneyde bayrak yakılmasını protesto etmek için bir organizasyon yaptığını aktararak özellikle Kuzeyde tek Kıbrıslı Rum oyuncunun kendilerinde olduğu için bu maçı seçtiklerini belirtti.

“Kıbrıslı Rum oyuncumun olduğu bir maçta ben nasıl bu protestoya katılacağım?” diyen Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı, “Önce bakan, Başbakan ve elçiliğe giderek davet ettiler. Bize saha içerisinde böyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor federasyon. Böyle bir şey olması halinde ben o seremoniye çıkmayacağım. Hükmen mağlup sayılırsam da sayılacağım” dedi.

“Kimsenin bayrağı yakana aferin dediği yok. Ama bunun yeri futbol sahası değil”

Dörtyol yöneticilerinin önce kendilerini arayarak bir protesto yapılacağını ilettiğini söyleyen Veli Esendağlı, “Eğer bir protesto yapılacaksa kimsenin bu bayrağı yakana aferin dediği yok zaten. Ama bu işin yeri futbol sahası içi değildir. Toplanalım Lefkoşa’da, federasyonda, protesto edelim Kulüpler Birliği olarak. Onlar bayrağı yaktı, biz gidelim onlara çiçek atalım. Bunlar protestonun şeklidir. Ama benim Kıbrıslı Rum kalecim var. Nasıl bu adamın olduğu yerde protesto edeceğim? Ondan sonra Kıbrıs’ın güneyinde bu adamın can güvenliğini kim sağlayacak? Herkese bayrak verilecek, tribünlerde KKTC ve TC bayrakları sallanacak. Hatta bize bir takımın KKTC, bir takımın TC bayrağı ile sahaya çıkmasını istediklerini ilettiler. Biz olmaz dedik. Saha içerisinde bunu yapamayız dedik. Seremonide de İstiklal Marşı okunacakmış. Ülkemiz maçları seremonilerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Okunacaksa maçtan sonra hep birlikte okuyalım. Biz bayrağa, marşa karşı değiliz” açıklamasını yaptı.

“Futbolcumun kuzeyde ve güneyde can güvenliğini sağlamak zorundayım”

Mağusa ve Dörtyol polisinden ek güvenlik önlemi istediklerini belirten Veli Esendağlı, “Geçtiğimiz hafta Esentepe ile oynanan maçta neden sıcağı sıcağına protesto etmediler de bizim maçı beklediler? Ben futbolcumun gerek kuzeyde, gerek güneyde can güvenliğini sağlamak zorundayım. Çünkü bu adam bu tarafta bir zarar görmez, ama seremoniye katılırsa Kıbrıs’ın güneyinde zarar görmeyecek diye bir durum yoktur. Bu oyuncu sıradan bir oyuncu değil. Kıbrıs milli takımında oynamış bir oyuncu. Biz bayrağa karşı olan insanlar değiliz. Bizi ince bir çizgi üzerine koydular. Ben isterseniz oyuncularıma karanfil vereyim, seyircilere karanfil atsın benim futbolcum. Ama bunun yeri futbol sahası değil dedim” açıklamasını yaptı.

“Slogan atılmayacak garantisini vermediler. Seremoniye çıkmayacağız”

Federasyonun izin vermemesi üzerine saha içerisinde oyunculara bayrak vermeyeceklerini kendilerini arayan Dörtyol yöneticilerinin ilettiğini aktaran Veli Esendağlı, “Elçilik olayın bilincinde. Kimse mevzu bayrak olduğu için yapılmasın, olmaz diyemiyor. Federasyon ellerinde bayrakla çıkılmayacak dedi. Seremonide İstiklal Marşı okunacak. Tribünde slogan atılmayacak mı diye sordum. Bunun garantisini bana verebilir misiniz diye sordum, veremeyiz dediler. Benim kalecim neden bunları dinlesin dedim. O yüzden biz seremoniye çıkmayacağız. Bize seremoniye yedek kaleci ile maç başlamadan da oyunda Kıbrıslı Rum kaleci ile çıkalım dediler. Ben bunu kesinlikle kabul edemeyeceğimi belirttim” dedi.