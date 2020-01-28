S.Denktaş: Aday değilim

DP Lefkosa Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

geleceğini yıllarca sürecek belirsizliğe bir kez daha teslim etmek demektir. Kıbrıs Türk halkının beklentisinin bu olmadığına inanmaktayım.

Yıllardır belirsizlik içerisinde yaşamaya mahkum edilmiş halkımızın “Egemenliğine sahip çıkan, eşitliğinden taviz vermeyen, KKTC’yi vatan, Türkiye’yi anavatan gören bir düşünce etrafında bütünleşmekte olduğunu görüyorum.

Bu bütünleşme çerçevesinde, bu ülke demokrasisini daha da demokratik hale getirmek isteyen, sonuna kadar fırsat eşitliğinin savunuculuğunu yapacak olan, insan hakları ve özgürlüklerimizi daha da ileri taşıyacak olan düşüncenin Cumhurbaşkanlığı makamına layık olduğunu düşünüyorum.”

Bu nedenle, önümüzdeki süreçte KKTC Cumhurbaşkanlığına talip olan tüm adayların düşüncelerini, programlarını, vizyonları takip edeceğimi, Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir bölümümün de paylaştığı yukarıda tanımladığım vizyonumu paylaşan adaylara her türlü desteği verebileceğimi açıklamak isterim.

Bu destek, siyasi vizyonumuzu paylaşmak dışında koşulsuz bir destektir. KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı başka hiçbir ilişkinin sonucunda ortaya çıkabilecek desteklerle veya sözlerle kazanılacak bir makam değildir.

Halkımızın bu makama uygun gördüğü aday kim olursa olsun, önümüzdeki beş yıl için seçilen yeni Cumhurbaşkanını yakından izleyeceğimi, gerektiği yerde yapıcı bir şekilde eleştirerek, gerektiği yerde uyararak ve gerektiğinde de sokaklara çıkarak yakından takip edeceğimi kamu oyuna açıklamak isterim.

Esasen siyasette görev bitmez. Öncelikle, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin objektif bir şekilde ve fikirler bazında tartışılmasına katkıda bulunarak, seçimler sonrasında ise ortaya çıkacak yeni durumda Kıbrıs konusunu yakından takip ederek Kıbrıs Türk Halkının güvenli bir geleceğe ulaşması için çalışmaya devam edeceğim.

2020 Nisan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, demokrasimizin daha ileri taşınmasına katkısı olacağını ümit ederek, seçimlerinin ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Yarışacak tüm adaylara başarılar dilerim.