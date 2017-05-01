Protein ve sporcu besin takviyelerini YENİDÜZEN’e değerlendiren uzmanlar, bilirkişi gözetimi ve bilinçli kullanımın önemine değindi: Bilinç ve uzman yardımı çok önemli

Fehime ALASYA

Sıcak ayların yüz göstermeye başladığı günlerde, fiziksel görünüşüne önem veren gençlerin gerek doğal yollardan gerekse protein tozları ile “fit bir görünüme” sahip olma çabaları arttı.

YENİDÜZEN, kamuoyunda sürekli tartışma konusu olan sporcu besin takviyeleri ve proteinlerini bir kez daha mercek altına aldı.

Konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşan bilirkişi, uzman ve doktorlar, sporcu besin takviyeleri konusunda bilinçli kullanımın önemine değindi.

Vücut geliştirme Uzmanı Sami Hamidi“Bu tarz ürünler ilaç olsa ve insan öldürse sanırım bu kadar göz önünde bulundurulmalarına kimse göz yummazdı ayrıca eczaneler de başta olmak üzere bünyelerinde böyle ürünler barındırmazdı”

Protein tozlarıyla ilgili bilgi veren Fitness ve Beslenme Danışmanı, Vücut geliştirme Uzmanı Sami Hamidi, bunların bir uzman tavsiyesinde veya gözetiminde kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Sporcu besin takviyeleri ve protein tozlarının bir ilaç olmadığını anlatan Hamidi, doğru kişi tavsiyesi, uygun beslenme programı, yeterli ve gereği kadar kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ece Sözer Eren ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada protein tozlarının uzman kişi denetiminde ve kararında kullanımı ile alınması gerektiğine dikkat çekti.

Eren, ülkemizde kullanılan protein tozlarının birçok kişi tarafından bilinçsizce kullanıldığını ifade ederek, bunun ciddi sağlık sorununa yol açabileceğine değindi.

Üroloji Uzmanı Dr. Erol Uçaner: “Bu proteinlerin bilinçli bir şekilde almak gerekir”

Üroloji Uzmanı Dr. Erol Uçaner, kişinin günlük alması gereken protein miktarı üzerinde protein alımının gerek doğal gıdalarla gerekse protein tozu alınmış olsa dahi, her şartta zararlı olduğunun altını çizdi.

Günlük alınması gereken protein miktarının yüzde 35’ini karşılamanın doğru olduğunu anlatan Uçaner, yapılan spor ve kilo başına göre bu gramın da değişebileceğine dikkat çekerek, bilinçli kullanımın önemine değindi.

Uçaner, sosyal medyada paylaşılan iletiye atfen, hem bir doktor hem de 15 yıldır protein tozu kullanan birisi olarak, meslektaşlarından bu konuyla ilgili detaylı açıklama istediğini dile getirdi.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da bilinçli kullanımın ve doğal beslenmenin önemine değindi. Kısa yoldan kas oluşturmak isteyen kişilere çağrıda bulundu. Protein destek ürünlerinin bilinçli ve doğru kullanım ile hiçbir zararı olmadığını anlatan Dahlameroğlu, “Bu proteinler zararlı değil, sadece bilinçli kullanım gerekiyor o kadar…” dedi.

Dr. Uçaner: “Bu proteinlerin bilinçli bir şekilde almak gerekir”

Üroloji Uzmanı Dr. Erol Uçaner, kişinin günlük alması gereken protein miktarının çeşitli etkenlerle değiştiğini dile getirerek, her ne yolla olursa olsun günlük ihtiyacın üzerinde protein alınmaması gerektiğine dikkat çekti. Uçaner şunları dile getirdi;

“Konuşmamız gereken protein tozu değil, protein gıdasıdır. Bu et, tavuk ve balıktan da olabilir. Bizim önerdiğimiz düzgün bir şekilde kilo başına alınan proteinlerdir. Orta, ağır, hafif, kiloya göre bu protein alımları değişiyor. Bu proteinlerin bilinçli bir şekilde almak gerekir. Günlük protein ihtiyacınız 150 gr ise ve bunu doğal yollardan, gıdalardan alabilirseniz bu harika bir olaydır. Önerilen miktar gıdanın %25’ini protein tozu ile alınmasıdır. Fazlası değildir. Günlük almanız gereken protein miktarını doğal olarak fazla alsanız bile iyi değildir. Her şeyin kararı olmalıdır.

Sosyal medyadan yapılan yorumlara da çok üzülüyorum. Kalp zarı iltihaplanması oldu ve protein tozundan dolayı oldu derlerse, nedenini de açıklamalılar…”

Dr. Sözer: “Başıboş ve gelişigüzel kullanılırsa ciddi sorunlara neden olabiliyor”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ece Sözer Eren ise yaptığı açıklamada protein tozlarının uzman kişi denetiminde ve kararında kullanımı ile alınması gerektiğine dikkat çekti. Eren, “Dozunda ve belirli miktarlarda, uzman görüşü dâhilinde kullanılırsa hiçbir sakıncası yoktur.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ece Sözer Eren: “Dozunda ve belirli miktarlarda, uzman görüşü dâhilinde kullanılırsa hiçbir sakıncası yoktur. Fakat burada satılanların birçoğu hormon içerikli ürünler kullanıldığı için vücut mekanizmasını etkiliyor”

Fakat burada satılanların birçoğu hormon içerikli ürünler kullanıldığı için vücut mekanizmasını etkiliyor. Ayrıca kronik hastalığı olan kişilerin kullanması da sakıncalıdır. Kontrollü ve denetimli miktarlarda kullanılırsa zararı yoktur. Ülkemizde maalesef gelişigüzel veya sadece spor hocalarının gözetiminde veriliyor, miktar denetimi, kişinin kilo su gibi özellikler göz önünde bulundurulmuyor. Tamamen başıboş ve gelişigüzel yapılıyor. Bu şekilde yapılınca da ciddi sorunlara neden olabiliyor” dedi.

Hamidi: “Bu tarz ürünler ilaç olsa ve insan öldürse sanırım bu kadar göz önünde bulundurulmalarına kimse göz yummazdı”

Vücut geliştirmeye gönül veren, bunu yaparken de sağlıklı yollar tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Fitness ve Beslenme Danışmanı, Vücut geliştirme Uzmanı Sami Hamidi ise YENİDÜZEN’e yaptığı yazılı açıklamada protein tozlarının kullanımı ile ilgili bilgi verdi, mutlaka bir uzman tarafından gözetim veya yönlendirme gerektiğini kaydetti. Hamidi şunları ifade etti;

Vücut geliştirme ve fitness sporuna gönül veren kişilerin takviye besin dediğimiz supplementleri (sporcu besin takviyeleri) ve protein tozlarının kullanımı konusunda bilinçli hareket etmelerini sağlamak temel gayemdir.

“Aldığınız ürünün orijinal olup olmadığını sorgulayınız”

Yapılan araştırmalarda bu tarz ürünlerin orijinallerinin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığı kabul edilmektedir ve gelişim açısından yardımcı olduğu kanıtlanmıştır fakat her alanda ve her ülkede olduğu gibi bu tarz ürünlerin de sahteleri üretilmektedir. Alış-veriş yaparken aldığınız ürünün orijinal olup olmadığını sorgulayınız. Bu tarz ürünler ilaç olsa ve insan öldürse sanırım bu kadar göz önünde bulundurulmalarına kimse göz yummazdı ayrıca eczaneler de başta olmak üzere bünyelerinde böyle ürünler barındırmazdı.

“Ya iyice araştırma yapmalı ya da bir uzmandan yardım alınmalı”

Takviye besin dediğimiz supplementleri (sporcu besin takviyeleri) ve protein tozlarının kullanımı konusunda uzman kişilerden destek alınmalıdır. Uzmandan kastımız 7 -8 senedir salon sporuyla uğraşan fakat mesleği ve uzmanlık alanı bu olmayan kişiler değil gerçekten ilmini bilimini görmüş kişiler veya diyetisyenlerden bahsediyorum. Sporda tecrübe tabi ki çok önemli bir etkendir fakat devreye insan sağlığı girdiğinde tecrübe de bir yere kadardır.

Protein tozlarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

Protein tozları süt ürünlerinden, yumurtadan, kırmızı etten ve sebze kaynaklarından çeşitli filtreleme teknikleriyle elde edilmiş toz formunda beslenmeye destek ürünleridir. Kas kütlesi kazanmak için spor salonuna gidiyorsanız protein tozu antrenman öncesi ve sonrası için önemli bir gereksinimdir. Fakat hemen buraya bir bilgiyi eklemeliyim, salona başlar başlamaz kesinlikle protein tozu veya herhangi bir supplement kullanmanız gerekmiyor.

Sonuç olarak yukarda bahsettiğim gibi, supplementler bir ilaç veya doping değildir. Doğru kişi tarafından tavsiye alıp, uygun bir beslenme programına yeteri ve gereği kadar eklendiği zaman egzersize katkısı olan ergojenik desteklerdir. Unutmayalım ki hayatta her şeyin azı karar çoğu zarardır.

Dahlameroğlu: “Bilinçli ve doğru kullanım çok önemli”

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da bilinçli kullanımın önemine dikkat çekerek, diyetisyen, uzman ve bilirkişilerden yardım alınması gerektiğinin altını çizdi.

Dahlameroğlu şunları belirtti; “Proteinler, besin destek ürünleri olarak ülkemize giriyor. İki kurumdan da izin alınarak ülkeye giriyorlar. İlgili firmalar adaya getirirken de çok sıkı şartlarla getiriyor ve detaylı incelemeler yapılıyor.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu: “Her şeyin fazlası zarardır. Satışından sonraki noktada bilinç çok önemlidir. İnsanları federasyon olarak da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kişilerin bilgilendirilmesi ve doğru kullanımın yayılması gerekiyor.”

Kişiler eğer normal yoldan beslenebiliyorsa hiçbir şekilde ek destek ürünlerine gerek yoktur. Bir diyetisyen yardımı ile doğal beslenmeyle de bu proteinler alınabilinir.

Eğer profesyonel olarak bir spor yapılacaksa, yine diyetisyenlerin kontörlünde ek protein ürünleri kullanılıyor. Bilinçli ve doğru kullanım çok önemli.

Kişilerin daha bilinçli olması gerekir. Eğer hızlı şekilde bir fiziki görünüşe ulaşmak istiyorsanız diyetisyenden bilgi alın, spor hocasıyla çalışın. Kas oluşumunda antrenman, beslenme ve dinlenme çok önemlidir. Kısa yolları tercih etmeden, doğal yollardan bu protein alınır ve toza gerek kalmaz. Bu proteinler zararlı değil, sadece bilinçli kullanım gerekiyor o kadar…

Sosyal medyada yayılanlar söylentiden öteye gitmeli, bir suçlama varsa dayanağı da olmalı. Yapılan açıklamalarda detay verilmeli, insanlar telaşlandırılmalı.

Her şeyin fazlası zarardır. Satışından sonraki noktada bilinç çok önemlidir. İnsanları federasyon olarak da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kişilerin bilgilendirilmesi ve doğru kullanımın yayılması gerekiyor.”