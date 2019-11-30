Polisin şahadeti tüyler ürpertti: ‘9 yaşından bu yana İSTİSMAR var!’

Küçük çocuğunun cep telefonundaki yazışmaları tespit eden annenin şikâyeti doğrultusunda ortaya çıkan ‘tecavüz’ olayının ardından tutuklanan astsubay F.B aleyhindeki soruşturma derinleştirildi. Polis dünkü mahkemede, zanlının küçük kıza 9 yaşından bu yana tecavüz ettiğine ilişkin görüntü temin edildiğini açıkladı.

İKİ SAYFALIK VEDA MEKTUBU… Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, zanlının aracında gerçekleşen detaylı aramada, kendi el yazısı ile yazılmış iki sayfalık bir veda mektubu bularak emare alındığını kaydetti.

Devrim DEMİR

Bafra’da küçük çocuğunun cep telefonundaki yazışmaları tespit eden annenin şikâyeti doğrultusunda ortaya çıkan ‘tecavüz’ olayının ardından tutuklanan astsubay F.B., aleyhindeki soruşturma derinleştirildi. Polis dünkü mahkemede, zanlının küçük kıza 9 yaşından bu yana tecavüz ettiğine ilişkin görüntü temin edildiğini açıkladı.

Aile yakınları mahkemedeydi…

Aleyhinde alınan 2 günlük sürenin dolmasının ardından, F.B, ek süre talebi ile dün polisin geniş güvenlik önlemi altında sabahın erken saatlerinde İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, tedbir amaçlı mahkeme salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan tüyler ürpertici olaya oldukça tepkili ve öfkeli olan aile yakınları ise dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye geldi.

Mahkemenin sona ermesinin ardından, öfkeli kalabalık İskele Polis Müdürlüğü önünde pankart açarak olaya tepki gösterdi.

Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, alınan 2 günlük sürede 10 kişiden yazılı ifade alındığını, 5 kişinin soruşturulduğunu ifade etti.

Aracında iki sayfalık veda mektubu bulundu

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu’nda görevli Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, zanlı F.B.’nin Mart 2017-Eylül 2019 tarihleri arasında kardeşi çocuğuna ‘Tecavüz’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Paşa, olayın polise 24 Kasım tarihinde rapor edildiğini anımsatarak zanlının kaçarak saklandığını söyledi.

İki günlük aramalar sonucunda F.B’nin 26 Kasım tarihinde saat 16.50 sıralarında Büyükkonuk-Kaplıca arasında aracı ile tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Paşa, zanlının aynı gün gönüllü bir ifade verdiğini kaydetti.

Müfettiş Muavini, emare olarak alınan zanlının aracında gerçekleşen detaylı incelemede zanlının elinden yazılmış 2 sayfalık bir veda mektubu tespit ederek emare aldıklarını ifade etti.

Suça bağlayıcı birçok görüntü temin edildi

Polis, zanlının yatak odasında usb, video kamera, bilgisayar kasası, 2 adet cep telefonu ve 1 adet fotoğraf makinesinin emare olarak alındığını ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı DATA inceleme şubesine gönderildiğini aktardı.

Gelen ilk bilgilerde, incelenen birçok görüntüde zanlıyı suça bağlayan görüntüler olduğunu kaydeden Paşa, soruşturmanın halen devam ettiğini ve birçok görüntünün netleşmesini beklediklerini ifade etti.

Paşa: “2017 yılındaki suç tamamen başka birine işlendi”

Savcı Ahmet Özlemler Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa’ya basında 2017 yılında çıkan ve kapatıldığı iddia edilen dosyayı açıkça anlatmasını istedi.

Paşa, basında çıkan haberlerin soruşturma ile bağlantılı olmadığını, polise yapılan şikâyetin başka biri tarafından yapıldığını, zanlı aleyhine ‘sözlü cinsel taciz’ suçlaması getirildiğini ve davanın kapatılmadığını belirtti.

Candaş: “Suç çocuğa karşı işlendi”

Soruşturmanın derinleştiğini ve beklenen sonuçlatın olduğunu kaydeden Paşa, olayın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, soruşturmanın ciddiyetine değinerek suçun çocuğa karşı işlendiğini ve oldukça ağır bir suç olduğunu belirtti.

Polisin soruşturma ile ilgili detaylı araştırmalarının da sürdüğünü ifade eden Candaş zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Öfkeli kalabalık mahkeme önündeydi

Bafra’da meydana gelen tüyler ürperten olayın ardından küçük çocuğun yakınları sabah saatlerinde İskele Kaza Mahkemesi’ne akın etti.

Oldukça öfkeli ve tepkili olan aile yakınları İskele Polis Müdürlüğü önünde bekledi.

Pankart açarak tepkilerini ortaya koyan aile, daha sonra sessiz sedasız dağıldı.