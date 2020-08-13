‘PCR’ AFFI

YENİDÜZEN- ÖZEL



Türkiye’de iktidardaki Adalet ve Kalkın Partisi (AKP) milletvekili Metin Külünk ve akrabalarından oluşan dört kişilik gruba, “uçuş öncesi PCR Testi” kuralını ortadan kaldırarak, yazılı talimat ve ayrıcalıkla ülkeye giriş izni verildi.

Sağlık Bakanlığı onayı ile verilen giriş izni için bir de belge hazırlandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün ‘e imzasını’ taşıyan belgede AKP Milletvekili Metin Külünk ve beraberindeki Amire Zehre Gül, Şaziment Tuba Külünk ve Semra Külünk’ün “PCR testi tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye giriş izni” verildiği yazıldı.

5 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı belgesinde söz konusu kişilerin Kuzey Kıbrıs’a Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan 5 Ağustos 23.35’te uçakla gelecekleri ve adaya 6 Ağustos 01.05’te inecekleri de not edildi.

Belge ile söz konusu izin için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün de “bilgilendirildiği” belirtildi.

“Çok ivedi” denilerek hazırlan izin karar belgesinin 5 Ağustos tarihinde yani uçuşun gerçekleşeceği günde hazırlanması da dikkat çekti.

YENİDÜZEN’in muhaceret kaynaklarından edindiği bilgiye göre 6 Ağustos’ta Ercan’dan ülkeye giriş yapan kafile dün öğle saatlerine kadar henüz ülkeden ayrılmamıştı. Bu bilgiyi resmi kaynaklar doğrulamıyor.