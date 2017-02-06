Papageno Pub’ta müzik ziyafeti

Girne’nin sevilen eğlence mekanlarından olan Papageno Pub’ta eğlence devam ediyor. Haftanın her gecesi özel programlar sunan Papageno, konuklara keyifli saatler yaşatıyor. Geçtiğimiz Cuma akşamı mekanda sahneye çıkan Zeki Karahanoğlu ve Koralp Ulunay, eğlence severlere müzik ziyafeti çekti. Söylediği birbirinden özel şarkılarla konukları mest eden Zeki ve Koralp kendilerine eşlik eden grubuyla mekana gelenlerin istek parçalarını da seslendirmeyi unutmadı.