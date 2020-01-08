Niyazi Kızılyürek ve Panikos Hrisantos’tan yeni film: Çiçekler Ve Kurşunlar

Uzun yıllar önce Duvarımız adlı belgeseli birlikte hazırlayan Panikos Hrisantos ve Niyazi Kızılyürek şimdi yeni bir belgesele imza attılar.

Çiçekler Ve Kurşunlar adlı belgesel yakın Kıbrıs tarihinde yaşanmış şiddet olayları ve bu olayların kurbanlarını konu alıyor.

1974 yılında Balıkesir katliamından yaralı olarak sağ kurtulan Yorgos Liasis ve Muratağa Sandallar ve Atlılar katliamlarında ailesinden birçok insanı kaybeden Hüseyin Akansoy filmde yer alıyorlar.

Özellikle Yorgos Liasis’in katliam yeri olan Balıkesir köyünde bizzat bulunması ve yaşadığı acı olayları kameraya anlatması belgesele ayrı bir değer katmıştır. Kızılyürek ve Hrisantos’ın yüzleşme sinemasına kazandırdıkları bu yeni film Kıbırlı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri empati yapmaya davet ediyor.

Genellikle kendi başlarına gelen kötülükleri hatırlayan ama ötekinin yaşadıklarını görmezden gelen etnik grublar, Duvarımız belgeselinde olduğu gibi bu filmde de çift gösteren bu aynaya bakmak zorunda kalıcaklardır. Başlarına gelen kötülükler kadar yaptıkları kötülükleri de göreceklerdir.

Türkçe ve Yunanca alt yazılarla hazırlanan filmin galası 13 Ocak Pazartesi akşamı Kasteliotissa Salonunda (Baf Kapısı) saat 19.30’da izleyicilerle buluşacaktır.

Film daha sonra adanın diğer yerlerinde de gösterildikten sonrada haziran ayında Avrupa Parlamentosunda da sahnelenilecektir.