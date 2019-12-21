“Müzik, özgürlük demek”

Lefkoşalı sanatçı Nihan Görgü, özel piyano dersleri veriyor, solistlik yapıyor. Yakın zamanda söz yazarlığı da yaptığını dile getiren Görgü, ülkemizde jazz müzik denince akla ilk gelen sanatçılardan biri…

“Babam da hep içten içe evimizde piyano olsun, kızı piyano çalsın istemişti”

2008-2013 yılları arasında ”Chris Byars & Ari Roland” önderliğinde sürdürülen iki toplumlu atölye çalışmalarında caz vokal eğitimi alan Görgü, DAÜ’de müzik bölümü, piyano ana dalından mezun olmuş. Piyano çalmaya çocukluğunda, ilkokulda başladığını ifade eden Görgü, “Ailemde piyano çalan biri yok, ama o dönemde ben başlamak istemiştim. Babam da hep içten içe evimizde piyano olsun, kızı piyano çalsın istemişti. Böylelikle başladım, müziğe olan ilgim ve sevgimle kendimi geliştirmeye çalıştım” diyor.

“Geçmişe göre ülkemizde yadsınamaz bir ilerleme kaydettik”

İlk sahnesini 2009 yılında gerçekleştirdiğini kaydeden Görgü, “Katıldığım çalışmaların sahne performansının başlamasıyla ben de sahnede yer almaya başlamıştım. Müzik büyük bir özgürlük, hem dinleme hem de üretmek açısından. Geçmişe kıyasla ülkemizde sanata verilen değerin arttığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Lefkoşa Belediyesinin Orkestrasına baktığımızda, geçmişe göre yadsınamaz bir ilerleme kaydettik. Tabii ki çok daha iyisi olabilir” diye konuşuyor.

“İnsanlarla bir şeyler paylaşmak benim için paha biçilemez bir deneyim”

En büyük isteğinin bir albüm çıkarmak olduğunu ifade eden Görgü, sanatçı bir arkadaşının çıkardığı albümdeki bir parçanın sözünü yazdığını belirtiyor. Görgü sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir buçuk saatlik bir performans için, yılların tecrübesi, deneyim, sahne hazırlığı gerekiyor. Mutlaka zor yönleri var… Repertuar, kostüm, tüm bunlar zahmetli süreçler. Ama müzik büyük bir özgürlük, ifade biçimi, insanlarla bir şeyler paylaşmak benim için paha biçilemez bir deneyim. Yaptığım müzik türü, jazz, genel olarak dinlemesi de üretmesi de zor gibi bir algı var. Ancak bu önyargının kırılması ve deneyimle bir şans tanınması gerektiğine inanıyorum”