Lefkoşa’da bir kadın arabasının içinde saldırıya uğradı

Lefkoşa’da bir kadın arabasının içerisinde saldırıya uğradı, çantası çalındı. Zanlı, polis tarafından tespit edilip tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 27 Ocak’ta saat 00:30 sıralarında, Köşklüçiftlik Tuna Sokak’ta yer alan olayda, Buşra Yüksel, park halindeki aracı içerisinde beklerken, kendisine yumruk atılarak, yan koltukta bulunan çantası çalındı.

Olayla ilgili olarak “Ü.Y. (E-24)” kimlikli kişi dün Lefkoşa’da tutuklandı.

SAHTEKARLIK

Girne’de 4 Ekim 2017’de kendisine ait olmayan bir daireyi, kendisine aitmiş gibi gösterip kiralayarak 12 bin 500 TL temin ettiği gerekçesiyle “O. K. (E-30)” kimlikli kişi tutuklandı.

HIRSIZLIK

Gönyeli’de dün bir oto yıkamacısı önünde park halinde bulunan Mustafa Erciyas Kamburca’ya ait araçtan, içerisinde 8 bin 500 TL bulunan el çantası çalındı.

Oto yıkamacı çalışanı R.S.(E-30), çantayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

YANGIN

Girne’de dün, Zeynep Nurova’ya ait evin terasında bulunan, içerisinde civciv beslenmekte olan karton kutu, içerisindeki lambanın aşırı ısınmasından ateş aldı. Kutunun tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bazı eşyalar ve bina zarar gördü.

Topcuköy'de, Mustafa Soykara'ya ait evin ambar olarak kullanılan kısmında bulunan civcivlerin aydınlatmasını sağlayan elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucunda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada kısmen zarar oluştu, bazı eşyalar yandı.

UYUŞTURUCU

Gayretköy’de, “Ö.E. (E-32)” kimlikli kişinin evinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 miligram ağırlığında madde bulundu. Ö. E. tutuklandı.