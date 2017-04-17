KTÖS, TC referandumunu değerlendirdi: Şeffaflık ayaklar altında

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), geçmişte Türkiye Cumhuriyeti ile eşit ilişkiler geliştirememiş Kıbrıslı Türklerin, yeni TC devlet yapısıyla önümüzdeki dönemde eşit ilişkiler geliştirmesinin imkansız olduğunu kaydetti.



KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, TC’de dün yapılan referandum sonuçları ile TC-KKTC ilişkilerini değerlendirdi.



TC’nin bugün yaşanan süreçte kültürel ve devlet yapısı itibarıyla 200 yıl geriye gitmek isteyen bir iktidar yapısı devlet haline geldiğini ileri süren Baysal, “Türkiye halklarını, baskıların artarak devam edeceği daha zor bir mücadele süreci beklemektedir” dedi.



Seçimlerde şeffaflık ilkesinin ayaklar altına alındığını savunan Baysal, sandık merkezlerinden parti temsilcilerinin dövülerek uzaklaştırılması, sayım aşamasında arabalarda ve sandık merkezlerinde oy pusulalarına sandık görevlilerince mühür vurulması, kullanılmış oyların video ve fotoğraflarının alınarak sosyal medyada paylaşılması, mühürsüz zarf ve pusulaların kendi yasalarına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçerli oy olarak kabul edileceğinin açıklanmasının Türkiye devletinin tüm kurumlarıyla bir kişinin egemenliğine devredildiğinin açık göstergesi olduğunu iddia etti.



Baysal, özetle şunları söyledi;



“Kendini Kıbrıslı hisseden hiç kimsenin de TC’nin bugün geldiği teokratik diktatörlük ile tarihsel ve kültürel hiçbir bağı bulunmamaktadır. Yaşadığımız noktada Kıbrıs görüşmelerinde ve çözüm sürecinde Kıbrıslı Türklerin önüne her türlü engeli çıkaran işbirlikçi UBP-DP hükümetinin Kıbrıslı Türklerin geleceği ile ilgili hiçbir öngörüsü ve kaygısı yoktur.



Adamızın kuzeyinde UBP-DP gibi gerici parti ve yapılardan kurtulmaktan ve federal Birleşik Kıbrıs için mücadele etmekten başka bir seçenek yoktur. Kıbrıslı Türkler açısından Türkiye ile eşit ilişki oluşturulması ancak federal bir devlet yapısı altında mümkün olabilecektir. Yüreğimiz direnen Türkiye halklarının yanındadır.”