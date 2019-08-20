“Kendimi bildim bileli üretiyorum ama artık ümitsizim…”

Emir Yeşilırmaklı, Yeşilırmak’ta sebze üretimi ile uğraşıyor… Şu sıralar kolokas yetiştiren Yeşilırmaklı, üretimde yaşanan sıkıntılardan bahsediyor: “Artık çok karamsarım”

Dila ŞİMŞEK

Emir Yeşilırmaklı, Yeşilırmak’ta sebze ve meyve üretimi ile uğraşıyor… Şu sıralar kolokas yetiştiren Yeşilırmaklı, üretimde yaşanan sıkıntılardan bahsediyor…

Yeşilırmaklı, üreticinin çok zor günler geçirdiğine dikkat çekerek, artık eskisi gibi ekin yapılmadığını, çoğu üreticinin bu işi bıraktığını dile getiriyor.

“Çok fazla su isteyen bir sebze olduğu için biraz zahmetlidir, ama tamamen ilaçsız bir şekilde yetiştiriyorum”

Ailesinin de üretici olduğunu belirten Yeşilırmaklı, kendisini bildi bileli çiftçilik yaptığını söylüyor. “Kolokas çok uzun ömürlü bir sebzedir. Şubat’ta ekersiniz, Haziran’da toplamaya başlarsınız, benimkiler Ağustos’ta çıktı. Yani oldukça uzun sürdü. Çok fazla su isteyen bir sebze olduğu için biraz zahmetlidir, ama tamamen ilaçsız bir şekilde yetiştiriyorum. Suyu ve işçiliği düşünürsek maliyetlidir…” diyor.

“Kolokas Kıbrıs’ta çok sevilen bir üründü, ama yavaş yavaş unutulmaya başladı”

Bölgenin 30 sene öncesi ile şimdiki üretimi değerlendiren Yeşilırmaklı, “Köyümüzde üretim çok düştü. Kolokas Kıbrıs’ta çok sevilen bir üründü, ama yavaş yavaş unutulmaya başladı. Bu sebzeye eskisi gibi talep yok. Tabii ülkemiz üzerindeki ambargo kalksa ve yurtdışına ihracatımız başlasa, belki üreticilerin yüzü gülebilirdi. Ben bundan sonra bir şeyin değişeceğine dair olan inancımı tamamen kaybettim. Yeşilırmak’ta genç kalmadı… Üretim kazandırmadığı için gençler de bu meslekle uğraşmak istemiyor haklı olarak” şeklinde konuşuyor.

“Üretimden para kazanamadığımız için, en azından para kaybetmeyelim der olduk…”

Yeşilırmaklı, “Üretici 2019’a eskisi gibi üretim yapmadı. Çok daha az ekin yaptı veya hiç yapmadı. Çünkü artık yatırım yapıp emek harcayıp karşılığını alamamaktan yorulduk. Üretimden para kazanamadığımız için, en azından para kaybetmeyelim der olduk…” diye anlatıyor.

“Ülkenin tek gelir kaynağı öğrencilerden kazanılabilir gibi bir algı var”

Ülkedeki üretimin geleceğinin parlak görünmediğine vurgu yapan Yeşilırmaklı sözlerine şöyle devam ediyor: “Ben artık çiftçilikten vazgeçmeyi düşünüyorum. 55 sene yaptım, iyi kötü bir şeyler kazandık veya kazanamadık. Artık bu işi yapıp yapmayacağımı sorguluyorum. Ülkenin tek gelir kaynağı öğrencilerden kazanılabilir gibi bir algı var. Üretip kışı bekleyerek, belki olur da öğrencilere satarım diye mi umut edeceğiz? Devletin bu işe bir el atması gerekiyor. Ekip kazanmayacağıma, ekmeyerek kazanmayayım… Artık çok karamsarım”