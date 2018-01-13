Karpaz-Yeşilköy yolunda kaza: 1 ağır yaralı

Karpaz-Yeşilköy yolunda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, 48 yaşındaki Cemalettin Açık ağır yaralandı.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kazada Yeşilköy yakınlarında Cemalettin Açık, yönetimindeki JK 938 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizlik nedeniyle, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek o esnada karşıdan gelmekte olan Erenköy'de sakin Varol Sandal (E-39), yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu Cemalettin Açık ağır yaralı, Varol Sandal ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre:

“Trafik Kazası 13.1.2018 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Yeşilköy köy dahilinde, Gelincik'te sakin Cemalettin Açık (E-48), yönetimindeki JK 938 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erenköy'de sakin Varol Sandal (E-39), yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu Cemalettin Açık ağır yaralı, Varol Sandal ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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