Kamyon çarptı, yüksekten düşüp yaralandılar

Görevi başında yaralanan iki KIB-TEK personeli, hastaneye kaldırıldı.

Güzelyurt Festival Alanı yanındaki ana yol üzerinde meydana gelen olayda KIB-TEK çalışanları Onay Misli ve Salih Omaç, yüksekten düşerek yaralandı.

Arkasında kupası olan, personelin içine girdiği ve yüksek noktalara ulaştığı ‘Lifli’ araç’ içerisinde iş başında olan çalışanlar, yoldan geçen bir kamyonun çarpması sonucu düşerek yaralandı.

Yoldan geçen seyir hallindeki kamyonun çarpması sonucu, yüksekten düşerek yaralanan çalışanların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çalışanlara yapılan ilk müdahalede el ve ayaklarının kırıldığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde ise farklı kırıklar olabileceği belirtildi.