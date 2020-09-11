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Kalp krizi geçirerek yere düşen Hayri Küçük yaşımını yitirdi

Kalp krizi geçirerek yere düşen Hayri Küçük yaşımını yitirdi

Boğazköy sakinlerinden Hayri Küçük, yere düşmesinin ardından yaşamını yitirdi. Küçük 73 yaşındaydı.

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Boğazköy sakinlerinden Hayri Küçük, yere düşmesinin ardından yaşamını yitirdi. Küçük 73 yaşındaydı.

Polisten verilen bilgiye göre, Boğazköy’de sakin Hayri Küçük, ikametgahının balkon kısmında yürüdüğü bir sırada dengesini kaybederek düşüp; başını mermer masaya çarpmasının ardından yaşamını yitirdi. Otopsisinde ölüm sebebinin “ kalp krizi” olduğu kaydedildi.

 

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