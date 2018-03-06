Hz. Ömer Türbesi yakınlarındaki çalışmalar… İzinsiz mi, değil mi?

Anıtlar Yüksek Kurulu, Çatalköy’de Hz. Ömer Türbesi yakınlarında belediye tarafından sürdürülen Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme Projesi’ne yönelik çalışmaların Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izinsiz olduğunu açıkladı. Çatalköy Belediyesi "gerekli izinler alındı" derken Anıtlar Yüksek Kurulu tam tersini söylüyor

Ayşe GÜLER

Çatalköy’de Hz. Ömer Türbesi yakınlarında belediye tarafından sürdürülen Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme Projesi’ne yönelik çalışmaların Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izinsiz olduğu iddia edildi.

Projenin uygulanacağı alan ile bahse konu parseller arasında uyuşmazlık olduğu, Anıtlar Yüksek Kurulu’na detaylı proje sunulmadığı da Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli tarafından açıklandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Azimli, Çatalköy Belediyesi’nden çalışmaya yönelik detaylı projeyi istedikleri, 3-4 kez bu talebi ilettiklerini ancak daireye bir geri dönüş olmadığını söyleyen Azimli, bu nedenle de Anıtlar Yüksek Kurulu’nda herhangi bir karar üretilemediğini belirtti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise gerekli tüm izinlerin alındığını savundu, bölgedeki çalışmaların 2 yıldır sürdüğünü açıkladı.

Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı da, 11 Ocak 2016 tarihinde ise proje ile ilgili belediyeye

Girne Kaymakamlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde görüş almasına yönelik yazı yazıldığını açıkladı, denetim görevinin kaymakamlıkta olduğunu ifade etti.

Öte yandan Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ise çevre ile ilgili belediyelerin uhdesinde olan konulara müdahale edemediklerini, Girne Kaymakamlığı olarak da bölgedeki çalışmalara yönelik herhangi bir görüş verip verdiklerini hatırlamadıklarını kaydetti.

Vakıflar İdaresi yetkilisi ise söz konusu çalışmanın belediyenin kendi özel mülkü üzerinde yapıldığını, bu nedenle de Vakıflar İdaresi’nden izin alma zorunluluğunun bulunmadığını dile getirdi.

PROJE ALANI İLE PARSELLER ARASINDA UYUŞMAZLIK VAR… Projenin uygulanacağı alan ile bahse konu parseller arasında uyuşmazlık olduğu, Anıtlar Yüksek Kurulu’na detaylı proje sunulmadığı da Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli tarafından açıklandı.

Bölge halkı da tepkili…

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun izni alınmadan devam eden çalışmalara bölge halkı da tepki gösterdi.

Tarihsel dokunun yok olduğunu savunan bölge halkı, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Proje 1 yıl da bitecek denmişti…

Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme Projesi yapım ihalesi Temmuz 2016’da imzalanmıştı.

Yaklaşık 4 milyon 271 milyon TL’ye mal olacak Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme Projesi’nin 1 yıl sonra tamamlanması beklendiği açıklanmıştı.

Proje kapsamında Hz Ömer Türbesi restore edilecek ve yolu yapılacak. Proje, 40 bin metre karelik bir alan üzerinde oturma ve yürüyüş alanları, seyir noktaları, botanik bahçesi, spor alanları, kafeterya ve araç park yerini de kapsıyor.

Çatalköy Belediyesi'nin 2015-2016 yılı yapım projeleri maliyetinin 6 milyon TL olduğu ve tamamının Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından karşılanacağı belirtilmişti.

HULUSİOĞLU: GEREKLİ İZİNLER ALINDI… Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise gerekli tüm izinlerin alındığını savundu, bölgedeki çalışmaların 2 yıldır sürdüğünü açıkladı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu: Gerekli izinler alındı

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bölgede devam eden çalışmaların Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme Projesi kapsamında belediye tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

7 milyon TL’ye mal olacak olan ve 2 yıldır süren proje çalışmalarının 2 ay sonra tamamlanacağını da kaydeden Hulusioğlu, hem Çevre Dairesi hem de Şehir Planlama Dairesi’nden çalışmaya yönelik gerekli izinlerin alındığını belirtti.

Hulusioğlu, çalışma kapsamında bölgeye yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları ve kafeteryanın yapılacağını dile getirerek, “Bölgeye sahip çıktık. Yapılan çalışmalar Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme Projesi kapsamındadır” dedi.

Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı: Denetim görevi Girne Kaymakamlığı’nda, biz görüşümüzü ilettik

Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Haziran 2016’da göreve geldiğini, 11 Ocak 2016 tarihinde ise proje ile ilgili belediyeye bir görüş verildiğini söyledi.

Aktolgalı, verilen görüşte, yapılacak çalışmaların ÇED Tüzüğü kapsamı dışında olduğu, Sahilleri Koruma Yasası kapsamında Girne Kaymakamlığı, bölgede eski eser olup olmadığına ilişkin ise Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden de görüş alınmasının istendiğini belirtti.

Çatalköy Belediyesi’ne iletilen resmi yazıda sahil şeridine kazı ve dolgu yapılmaması, kıyı şeridinin 500 metre semtik kuyu yapılmaması konusunda da uyarıda bulunduklarını ifade eden Aktolgalı, bölgenin halkın kullanımına açık bırakılmasını istendiğini söyledi.

Aktolgalı, bölgedeki çalışmalarla ilgili denetim görevinin Girne Kaymakamlığı’nda olduğunu ifade ederek, “Biz sadece görüş veriyoruz. Sorgulanması gereken Girne Kaymakamlığı’dır. Daire olarak kendi üzerimize düşeni yaptık, yapılması gerekenleri hatırlattık. Denetlemeyi yapan kaymakamlıktır” dedi.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen: Görüş verdiğimizi hatırlamıyorum

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ise çevre ile ilgili belediyelerin uhdesinde olan konulara müdahale edemediklerini, Girne Kaymakamlığı olarak da bölgedeki çalışmalara yönelik herhangi bir görüş verdiklerini hatırlamadıklarını kaydetti.

Erişmen, “bölgede tarih eser olsaydı, sit alanı olarak haritaya işlenirdi” de dedi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli: Çalışmalar, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izinsiz

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ise Çatalköy Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla ile ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu’nun izni olmadığını açıkladı.

Konunun, bölgenin eski eser alanı muamelesi görmesi nedeniyle Şehir Planlama Dairesi’nden planlama onayı için 2017 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu’na geldiğini ifade eden Azimli, dosyada eksiklikler olması nedeniyle projenin görüşülemediğini belirtti.

Azimli, projenin uygulanacağı alan ile bahse konu parseller arasında uyuşmazlık olduğunu, Anıtlar Yüksek Kurulu’na gelen projenin de detaylı bir proje olmadığını aktardı.

Çatalköy Belediyesi’nden çalışmaya yönelik detaylı projeyi istedikleri, 3-4 kez bu talebi ilettiklerini ancak daireye bir geri dönüş olmadığını söyleyen Azimli, bu nedenle de Anıtlar Yüksek Kurulu’nda herhangi bir karar üretilemediğini belirtti.

Azimli, bölgenin sit alanı olmadığını ancak Hz Ömer Türbesi yakınlarında yapılacak gelişmelerin Anıtlar Yüksek Kurulu’na gelerek, onay almadığını kaydetti.