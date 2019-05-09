Hükümet istifa etti, görevlendirme haftaya

CTP Genel Başkanı- Başbakan Tufan Erhürman 4’lü Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

Erhürman istifasını sunarken şunları söyledi: Hükümetimiz sona eriyor. Ben de hükümeitn istifasını arz etmek üzere buradayım. İşbirliği içinde bir dönem geçirdik. Teşekkür ederim.

Akıncı: Hükümetinizle diyalog içinde iyi bir dönem geçirdik. Ciddi sıkıntılar yaşadı ülke. Kolay bir dönemde başbakanlık yapmadınız. Üstelik ilk kez denenen 4’lü koalisyon denemesiydi. Ciddi çabalar harcadınız, uğraşlar verdiniz. Koalisyonların devam ettirilmesi de zor oluyor yıllardır. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran örnek oluşturur.

Teamüller gereği yeni hükümet oluşuncaya kadar göreve devam etmenizi rica ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Birkaç gün partilere kendi aralarında bir istişare için zaman vermenin doğru olacağını değerlendiriyor. Hafta başından itibaren partilerle ayrı ayrı temas edip güvenoyu alabilecek hükümetin kurulması için görevlendirmeyi yapacağım. Önümüzdeki 2 günü partiler değerlendirsinler. Önümüzdeki hafta içinde görevlendirmeyi yapacağım.