Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hükümet istifa etti, görevlendirme haftaya
Hükümet istifa etti, görevlendirme haftaya

Hükümet istifa etti, görevlendirme haftaya

CTP Genel Başkanı- Başbakan Tufan Erhürman 4’lü Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

A+A-

CTP Genel Başkanı- Başbakan Tufan Erhürman 4’lü Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

Erhürman istifasını sunarken şunları söyledi: Hükümetimiz sona eriyor. Ben de hükümeitn istifasını arz etmek üzere buradayım. İşbirliği içinde bir dönem geçirdik. Teşekkür ederim.

Akıncı: Hükümetinizle diyalog içinde iyi bir dönem geçirdik. Ciddi sıkıntılar yaşadı ülke. Kolay bir dönemde başbakanlık yapmadınız. Üstelik ilk kez denenen 4’lü koalisyon denemesiydi. Ciddi çabalar harcadınız, uğraşlar verdiniz. Koalisyonların devam ettirilmesi de zor oluyor yıllardır. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran örnek oluşturur.
Teamüller gereği yeni hükümet oluşuncaya kadar göreve devam etmenizi rica ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Birkaç gün partilere kendi aralarında bir istişare için zaman vermenin doğru olacağını değerlendiriyor. Hafta başından itibaren partilerle ayrı ayrı temas edip güvenoyu alabilecek hükümetin kurulması için görevlendirmeyi yapacağım. Önümüzdeki 2 günü partiler değerlendirsinler. Önümüzdeki hafta içinde görevlendirmeyi yapacağım.

hhh-002.jpg

 

 

Bu haber toplam 1210 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
"Beni yargılayacağına kaçmayı seçti""Beni yargılayacağına kaçmayı seçti"" Dünkü istifam, hükümete desteğimi açıklamam aklanmak istediğim içindi.  Bu saldırıların daha da devam edeceğini biliyordum. . Yolsuzlukla mücadele edeceğim diyen arkadaş beni yargılayacağına kaçmayı tercih etti"
“İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var”“İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç var”
Soyer’den Tatar’a: “İstifa edene tekme vurmak yakışmaz”“İstifa edene tekme vurmak yakışmaz”Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a seslendi, “kendine yol açmak için istifa edene tekme vurmak yakışmaz” dedi.