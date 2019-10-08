Hayati tehlikesi var

Zeytinlik köyünde, trafiğe kapalı bölge olan festival alanı içerisinde önceki akşam 78 yaşındaki Tevfik Yücesoy, GJ 500 plakalı arabası ile 67 yaşındaki yaya Latif Alan'a çarptı. Alan ağır yaralandı.

Karaoğlanoglu'nda ikamet eden 78 yaşındaki Erol Tevfik Yücesoy, önceki akşam GJ 500 plakalı arabası ile trafik akışına kapalı olan Zeytinlik Festival alanına girdi. Yücesoy, dikkatsizliği sonucu o sırada oyuncak standı önünde duran yaya 67 yaşındaki Latif Alan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton zemine kafası vuran Latif Alan ağır yaralandı. Alan, ambulans ile Girne Akçiçek. Hastanesi'ne götürüldü. Oradaki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Alan'a kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi konuldu. Alan, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisine müteakip 4 saat sonra Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edildi. Latif Alan'in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Latif Alan'ın ailesi, olayı yargıya taşıma kararı aldı. Alan ailesi, yaşanan olaydan trafiğe kapalı alana arabası ile girmek, yayaya çarpmak, dikkatsiz sürüş suçlamaları ile Erol Tevfik Yücesoy'a ve Yücesoy'a kapıları açıp geçiş yapmasına olanak sağlayan Girne Belediyesi zabıtalarına ise ihmal, kazaya sebebiyet verme ve tedbirsizlik suçlaması ile dava açıyor.