Güneyden kuzeye geçişte ARTIŞ…

Kıbrıslı Rumların yaz aylarında, Kıbrıs'ın kuzeyine gerçekleştirdiği geçişlerin, geçen yıla oranla üçe katlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Kıbrıs Rum polisinin verilerine dayanarak, bu yıl içerisinde Haziran ayından Ağustos ayına kadar olan dönmede, geçiş noktalarından Kıbrıs'ın kuzeyine (Beyarmudu ve Strovilya “Akyar” dışında), 734 bin 301 Kıbrıslı Rum’un geçtiğini yazdı.

Gazete, geçen yılın aynı döneminde ise Kıbrıs'ın kuzeyine geçen Kıbrıslı Rum sayısının 256 bin 31 olduğuna dikkati çekti.

Habere göre Kıbrıs'ın kuzeyine, Haziran ayında 249 bin 391; Temmuz ayında 220 bin 687; yaz tatillerinin esas ayı olan Ağustos’ta ise 264 bin 223 Kıbrıslı Rum geçiş yaptı.

2018 yılının Haziran ayında 73 bin 487; Temmuz’da 79 bin 258; Ağustos’ta ise 103 bin 286 Kıbrıslı Rum Kıbrıs'ın kuzeyine geçiş yapmıştı.

Gazete, ilgili birimlerin, Kıbrıslı Rumların kuzeye yönelik artan geçişini, Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesine bağladıklarını yazdı.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs'ın kuzeyindeki mevcudiyetlerinin, kredi kartlarına da yansıdığını yazan gazete, Haziran ve Temmuz ayında, kredi kartı harcamalarının 3.9 milyon Euro olduğunu, Ağustos ayına ait ise mevcut verinin henüz hazır olmadığını belirtti.

Habere göre Ocak’tan Temmuz’a kadar olan 7 aylık dönemde ise kuzeyde, Kıbrıslı Rumlar tarafından kredi kartı ile harcanan miktar 11.7 milyon Euro’ya ulaştı. Türkiye’de ise Haziran-Temmuz 2019 ayları için kredi kartı harcamaları 1.1 milyon Euro olurken, 7 aylık toplam miktar ise 3.1 milyon Euro olarak kaydedildi.

Gazete, Kıbrıslı Rumların, adanın kuzeyine geçişlerinin yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs'ın güneyine yönelik geçişlerinin de arttığını yazdı.

Habere göre bu yıl Haziran ayından Ağustos ayına kadar adanın güneyine geçen Kıbrıslı Türk sayısı 333 bin 499 olarak verilirken, bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 259 bin 447 idi.

Kıbrıslı Türkler tarafından kredi kartları ile güneyde, aynı dönemde yapılan harcamalar ise 2.1 milyon Euro olarak kaydedildi