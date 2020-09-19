Güneyde 10 yeni vaka daha
Kıbrıs'ın güneyinde bugün açıklanan 15 yeni koronavirüs vakasının ardından yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, 10 vaka daha açıkladı.
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Kıbrıs'ın güneyinde bugün açıklanan 15 yeni koronavirüs vakasının ardından yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, 10 vaka daha açıkladı.
10 yeni vakanın Nea Salamina futbol takımına mensup futbolculara futbol kulübü üyelerine yapılan testler sonucunda tespit edildiğini bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 1590'a ulaştığını duyurdular.
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