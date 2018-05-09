Gökhan Türkmen’den unutulmaz gece

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), merakla beklenen 2018 Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

7 - 11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan GAÜ 2018 Bahar Şenliklerinin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Gökhan Türkmen, öğrenciler ve Girne halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerine meşhur şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşatan Gökhan Türkmen’in, şenlik alanında ki izleyicilere ile olan sıcak yaklaşımı büyük beğeni topladı.