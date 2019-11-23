Girne Halk Evi’nden ‘barış’ mesajı

Kıbrıs’ın güneyinde ELAM’ın bayrak yakmasını sahada protesto edeceğini açıklayan Dörtyol Spor Kulübü’nün aksine Girne Halk Evi’nden maçı öncesinde sahaya çıkarken ‘barış’ mesajı…

Yaşanan olayları marşlar ve bayraklarla protesto edeceğini açıklayan Dörtyol Spor Kulübü tutumuna karşın, Girne Halk Evi sporcuları, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” yazılı tişörtleriyle ve ellerinde zeytin dalları ve karanfillerle sahaya çıkarak barış mesajı verdi. Sporcular, zeytin dalları ve karanfilleri tribünlerin önüne bıraktı.

Verilen bu mesaj ise tribündeki herkesin takdirini topladı. Girne Halk Evi sporcularının bu tutumu her iki takımın da taraftarlarından alkış aldı.

Göze çarpan bir diğer ayrıntı da Girne Halk Evi spor Kulübü’nün Kıbrıslı Rum kalecisini sahaya ‘kaptan’ olarak çıkarması oldu.

14.30’da başlayan maç, olumlu bir atmosferde devam ederken, Girne Halk Evi spor Kulübü’nün Kıbrıslı Rum kalecisini penaltı kurtarması tüm taraftarların alkışını kazanmasına neden oldu.

Çevreye bayrak asıldı

Sahada tribünlerin arkasına ve saha içinde kale arkası gibi bazı yerlere TC-KKTC bayrakları asıldı.

Dörtyol Spor Kulübü, maç öncesinde, sahayı bayrakla donatacağını açıklamış, oyuncuların ve özellikle de Girne Halk Evi'nin Kıbrıslı Rum kalecisinin sahaya bayrakla çıkmasını istemişti.

Neler yaşanmıştı?

Dörtyol Spor Kulübü, bugün gerçekleşen maçta sahayı TC-KKTC bayrakları ile donatmaya hazırlanmış, Girne Halk Evi'nin Kıbrıslı Rum oyuncusuna da bayrak vererek sahaya çıkmasını istemişti.

Kuzeyde bu sezon futbol oynayan tek Kıbrıslı Rum oyuncusu olan Athos Chrysostomou üzerinden provokasyon kurgulayan girişim, spor çevrelerinden de tepki görmüştü.

Girne Halk Evi'nin Kıbrıslı Rum kalecisi üzerinde bayrak provokasyonu hazırlığı yapan Dörtyol Spor Kulübü bu hazırlığını Girne Halk Evi'ne de iletmişti.

Girne Halk Evi Spor Kulübü'ne ulaşan Dörtyol Spor Kulübü yöneticileri, ilk olarak maça çıkarken oyunculara bayrak dağıtacaklarını söylemiş, bu talep Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı tarafından kabul görmemişti.

FOTO-HABER: Kanı Aldağ