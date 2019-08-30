Fatih gemisi, 1 Kasım'a kadar sondaj faaliyetlerine devam edecek

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Fatih 1 Kasım 2019’a kadar sondaj faaliyetlerini sürdürecek.

Fatih sondaj gemisi için 3 Mayıs- 3 Eylül tarihleri arasında bölgede sondaj faaliyetlerinde bulunacağı belirtiliyordu.

Fatih sondaj gemisi Akama Burnu’nun 45 deniz mili batısında sondaj gerçekleştiriyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor.