Fatih gemisi, 1 Kasım'a kadar sondaj faaliyetlerine devam edecek
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Fatih 1 Kasım 2019’a kadar sondaj faaliyetlerini sürdürecek.
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Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Fatih 1 Kasım 2019’a kadar sondaj faaliyetlerini sürdürecek.
Fatih sondaj gemisi için 3 Mayıs- 3 Eylül tarihleri arasında bölgede sondaj faaliyetlerinde bulunacağı belirtiliyordu.
Fatih sondaj gemisi Akama Burnu’nun 45 deniz mili batısında sondaj gerçekleştiriyor.
Öte yandan Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor.
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Etiketler : Fatih gemisi, sondaj
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