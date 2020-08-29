Eski öğretmen ile birlikte 2 tutuklu

Öğrenciye cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla disiplin mahkemesi sonrasında öğretmenlikten atılan lise öğretmeni H.G. bu sabah tecavüz suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıya söz konusu kız çocuğu ile ilişkiye girmesi için evini açtığı iddia edilen C.G. ve İ. A’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 25 Şubat 2020 tarihinde E.S’nin (K-17) Lefkoşa Adli Şube’ye gelip, öğrenci olduğu ve aynı okulda beden eğitimi olan zanlı H.G. ile gönül ilişkisi yaşadığını, cinsel ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını çekip gönderdiğini ve zanlının da Whatsapp’tan başkasına gönderdiğini belirtip, ifade vererek şikâyetçi olduğunu belirtti.

Ergüleç, Polis tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma neticesinde Savcılığın zanlı aleyhinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçuyla soruşturma başlatılmasını istediğini mahkemeye aktardı.

Polis, E.S’nin 28.08.2020 tarihinde yeniden ifadeye çağrıldığını ve 2019 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çeşitli evlerde zanlının, kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu beyan ettiğini belirtti.

Polis, zanlı H. G.’nin 28.08.2020 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Polis, E.S’nin ifadesinde zanlı H.G.’nin kendisini okul saatinde Lefkoşa Surlariçi’nde C. lakaplı birinin evine götürdüğü ve cinsel tecavüzde bulunduğunu belirttiğini söyledi.

Polis, C. lakaplı kişinin zanlı C.G. olduğunun belirlendiğini, ikametgâhında tutuklandığını ve zanlı H.G.’ye anahtar verip, vermediği sorulduğunda vermediğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis, E.S’nin ifadesinde evde beyaz renk bir köpek olduğunu ve evi tarif ettiğini belirtip, zanlının evinde beyaz renk bir köpek olduğunun belirlendiğini ve tarifin uyduğunu anlattı.

Polis, zanlı H. G.’nin kendisinde, zanlı İ.A.’nın konteyner tipi ikametgâhında da defalarca cinsel ilişkiye girdiğini belirttiğini söyledi. Polis, zanlı İ. A.’nın sabah 08.30’da tutuklandığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları Altan Erdağ, Sonay Kande ve Kıvanç Manyera, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.