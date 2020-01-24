Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Türkiye’de Elazığ Sivrice'de TSİ saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,5 olarak revize etti. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem Türkiye'nin birçok kentinden ve Kuzey Irak'tan da hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şu ana kadar korkulacak bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Elazığ'da vatandaşlar sokaklara dökülürken, evlerin hasarlı olduğu bildirildi.