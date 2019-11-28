Dolandırıcılığa 9 ay hapis cezası

Devrim DEMİR

‘Dolandırıcılık ve sahtekârlıkla para temini’ suçlarından yüzlerce sabıkası bulunan 29 yaşındaki Erdi Konyalıoğlu, Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Eylül ayında işlediği ‘sahtekârlıkla eşya ve para temini’ suçlarından yargılanarak suçlu bulunan Erdi Konyalıoğlu, 9 ay hapse mahkûm edildi.

Yargıç Temay Sağer, kararında sanık Konyalıoğlu’nun şikâyetçilerin mağduriyetini giderdiğine dikkati çekerek, Eylül ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklediğine dikkati çekti.

Sağer: “Toplumdan uzak tutulmalı”

Sanık Erdi Konyalıoğlu’nun benzer 24 sabıkası olduğuna da dikkati çeken Yargıç Temay Sağer, sanığın müştekileri tazmin ettiğini ifade etti. Sağer, şikâyetlerin geri çekildiğini ancak kamu yararı gereğince sanığın benzeri suçları işleme eğiliminde olduğunu ifade ederek, toplumdan uzak tutularak ıslah edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sağer, sanık Konyalıoğlu’nu işlediği suçlardan 9 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.