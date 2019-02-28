Amerikan enerji şirketi Exxonmobil, Doğu Akdeniz’de son 2 yılın dünya üzerindeki en büyük üçüncü doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı.

Kıbrıs’ta “kayda değer” oranda doğal gaz yatağı bulunduğu açıklandı, gözler bir kez da Kıbrıs’ta bir uzlaşıya çevrildi.

ExxonMobil’e göre 10’uncu parselde 5 ile 8 trilyon ayak küp (141-226 milyar metreküp) arasında doğal gaz rezervi yer alıyor.

Exxonmobil-Qatar Petroleum, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde yer alan Glafkos hedefinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında kayda değer miktarda doğal gaz yatağı bulunduğunu açıkladı.

Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı George Lakkotropis, ExxoMobil Başkan Yardımcısı Tristen Asprey ile ortak yaptığı açıklamada, "Bu, Kıbrıs'ta şimdiye kadar ulaşılan en büyük keşif ve resmi verilere dayanarak, dünyanın son iki yıldaki en önemli gaz yatağı keşiflerinden biri” dedi.

Asprey, ExxonMobil'in yeni araştırma faaliyetleri konusundaki bir sonraki hamlelerinin 2020'de gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

ExxonMobil'in yeni yataklarla da ilgilendiğini belirten Asprey, "Bu sondajlar blok 10'u araştırmamızla sınırlı değil " dedi.

Exxonmobil Başkan yardımcısı Tristan Asprey, Exxonmobil ve ortakları Katar Petroleum ile daha fazla rezervin bulunması imkanının olduğunu vurguladı. Aspray, “Kıbrıs açıklarında hatta aslında tüm Doğu Akdeniz’deki fırsatlarla ilgileniyoruz” dedi. Exxonmobil’in büyük olasılıkla gelecek yıl başka sondaj çalışmaları da yapacağını dile getirdi.





“Gerilimi biliyorduk”



Exxon'un bölgedeki gerilimlerden endişe duyup duymadığı sorusuna ExxoMobil Başkan Yardımcısı Tristen Asprey "başlangıçta bölgedeki jeopolitik gerginlikleri biliyorduk ve bu bizim için yeni bir durum değildir" dedi.

Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı George Lakkotropis ise "mevcut sonuç Kıbrıs'ın tamamı için müthiş bir gelişmedir ve bundan sonra da enerji politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.





Kıbrıs’ta doğal gaza genel bakış



2011’de de Teksas merkezli Noble Energy, Kıbrıs’ın güneydoğusunda 127 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfetmişti. Son keşif, Kıbrıs’ta şimdiye kadar bulunan en büyük rezerv.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları Ankara ve Atina arasında gerilime yol açıyor. Hem Türkiye hem de uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti, Akdeniz’de petrol ve doğalgaz sahaları üzerinde hak iddia ediyor.

Kıbrıs, 2007 yılında kendi münhasır ekonomik bölgesi ilan ettiği deniz alanında 13 adet parsel için ruhsat çıkardı. Bu parsellerden sekizi enerji şirketlerinin ilgisini çekti.

2, 3 ve 9’uncu parseller İtalyan ENI ve Güney Koreli Kogas’ın, 6 ve 11’inci parseller ENI ile FransızTotal’in, 8’inci parsel ENI’nin, 10’uncu parsel ExxonMobil’in, 13’üncü parsel ise Noble Energy’nin kontrolünde. Türkiye 1,4, 6 ve 7’nci parselleri kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunuyor.





“Mısır’ın dev Zhor gaz alanıyla benzerlik”



Kıbrıs Haber Ajansı'na göre ExxonMobil ve Qatar Petroleum’un Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde bulunan Blok10’daki iki keşif sondaj kuyusundan sonuçlarla ilgili iyimserlik gözleniyor.

Kıbrıs'ın güneyinde basında yer alan haberlerde, Glaucus 1’de keşfedilen jeolojik yapıların, Mısır’ın dev Zhor gaz alanıyla benzerlikler gösterdiği, kaynağın ticari açıdan uygun olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

ExxonMobil ve Qatar Petroleum konsorsiyumu 2019 başından bu yana iki kuyuda, Delphyne 1 ve Glaucus 1’de sondaj çalışmaları yapıyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, (Aphrodit Block 12’den sonra) yeni bir ticari gaz alanı keşfinin üç düzeyde olumlu sonuçları olacak; Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) hidrokarbon kaynakları güçlenecek, Kıbrıs’ın MEB’inde dünyanın en büyük hidrokarbon şirketi sağlamlaşırken beş kuyu bulunan ENI/TOTAL’ın 2019’daki sondaj kampanyası yeni bir hız kazanacak.

Türkiye: “Bu oyunda ben de varım” demişti



Türkiye, daha önce yaptığı açıklamalarda “KKTCden aldığı lisans” ile bölgede kendisinin de araştırma yapacağını açıklamıştı.

Türkiye "Fatih" ve "Barbaros" adlı iki araştırma gemisi ile Doğu Akdeniz'de kendi hidrokarbon araştırmalarını başlattı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çabalarından Türkiye'nin mahrum edilemeyeceği yolundaki açıklamalarını sık sık dile getiriyorlar.

"Türkiye'nin gerek Ege'de gerekse Doğu Akdeniz bölgesinde egemenlik hakları var. Türkiye bu bölgelerde oldu bittilere izin veremez. Türkiye'ye sorulmadan hiç kimse hiç birşey yapamaz" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin "aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin de aynı bölgedeki haklarını korumakla mükellef" olduğunu vurgulamıştı.

Çavuşoğlu en son “Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün” diye konuşmuştu.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Ya birlikte yapacağız, görüşeceğiz, uzlaşacağız, harekete geçeceğiz, ya da her şey duracak. Veya biz de aynı şeyi yapacağız, sondaja başlayacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.