DENKTAŞ: %65 ADAYIM
Birinci Boyut programına konuk olan DP Milletvekili Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimalinin şuan yüzde 65 olduğunu söyledi.
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Birinci Boyut programına konuk olan DP Milletvekili Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimalinin şuan yüzde 65 olduğunu söyledi.
Denktaş, "henüz daha aday olmaya karar vermedim. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde netleşecek.Aday olursam, bağımsız olacağım. Eğer seçilirsem farklı bir süreç görecek halkımız. Kıbrıs sorunu bitecek demiyorum sonlanacak" dedi.
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Etiketler : Serdar Denktaş, DP, Cumhurbaşkanlığı seçimi
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