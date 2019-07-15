DAÜ’de güvenlik işçileri örgütleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Çelebioğlu Güvenlik’te çalışan ve üniversitenin güvenliğini sağlamaktan sorumlu çalışanlar iş güvencesi için sendikalaşıyor.

Çelebioğlu Güvenlik Şirketi’nin “kabul edilmesi imkansız” taleplerle güvenlik çalışanlarının bireysel akitlerini yenilemek istemesi sonrasında, çalışanlar DAÜ-BİR-SEN’de örgütlenmeye başladı.

Yenidüzen’e ulaşan ve yasalara uygun sözleşme talep eden güvenlikçiler, şirketin kendilerine “ya sözleşmeyi imzalarsınız ya da gidersiniz” mesajı ilettiğini kaydetti.

Şirket ne öneriyor?

Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, bireysel akitlerde yaptığı değişiklikler arasında çalışanların 5 yıl boyunca başka bir şirkette çalışmasını yasaklıyor. Çalışanlar ayrıca her yıl performans değerlendirmesi de yapılacağı eklenen akitlerin sadece iş verenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade ettiler.

Sendikalaşma başladı

Rektör’ün sürece müdahil olduğunu ve girişimlere başladığını kaydeden işçiler, haklarını aramak için ayrıca DAÜ-BİR-SEN’de örgütlendi.

Yenidüzen’e konuşan işçiler, “Biz de sendikaya üye olduk. Bugün de toplantılar olacak. Sendika şirkete dava açtı. Biz de istiyoruz ki bu sürecin önünü keselim. Sadece bizim değil kamuoyunu da ilgilendiren bir olay bu” dedi.

DAÜ-BR-SEN: “Üniversitemizin her türlü güvenliğini sağlayan arkadaşlarımız ile mücadeleye devam...”

DAÜ-BİR-SEN’in, örgütlenen güvenlik işçileriyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, “İşçi sınıfının ekonomik ve demokratik hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sendikalıyız” İfadeleri kullanıldı.

Örgütlü mücadelemiz artarak devam edeceği belirtilen açıklamada “DAÜ BİR-SEN her zaman işçinin yanında yer almıştır ve bundan sonra da almaya devam edecektir. Üniversitemizin her türlü güvenliğini sağlayan arkadaşlarımız ile mücadeleye devam...” denildi.