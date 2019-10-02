DAÜ REKTÖRÜ OSAM’DAN YÖDAK’A SİTEM

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile birlikte açılan iki program için gerekli izinlerin alınmış olduğunu, ortada herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Osam, bu kendisine yöneltilen ‘izinsiz okul açtı’ iddialarını ortaya atanları eleştirdi ve Yüksek Öğrenim Denetleme ve Akreditasyon Kurumu-YÖDAK yöneticilerine seslenerek “Benim suçum ne? Tanınmamış ülkemizi İran’da ve diğer ülkelerde kabul ettirmek mi?” diye sordu.

YÖK’TEN İZİN ALINDI, YÖDAK’A DOSYA SUNULDU

Rektör Necdet Osam, geniş bir DAÜ yönetici kadrosuyla birlikte Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde basın toplantısı düzenledi. Osam, bazı yayın organlarında gündeme getirilen ‘İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile Tıp ve Diş Hekimliği programı izinsiz açıldı’ iddialarına da cevap verdi. KKTC’nin tanınmadığını, yurtdışı işbirlikleri için YÖDAK’ın değil, YÖK’ün verdiği iznin geçerli olduğunu anlatan Osam, YÖK’ten her türlü izni aldıklarını, YÖDAK’a da gerekli dosyayı geçen yıl verdiklerini belirtti.

Açılan iki bölümde halihazırda öğrenimin devam ettiğini kaydeden Osam, ortaya atılan iddialardan İran’daki okulun da rahatsızlık duyduğunu anlattı. YÖDAK’ın ‘böyle bir üniversite yoktur’ diye kendilerine engel çıkardığını ifade eden Prof Necdet Osam, İran’dan gelen yetkililerin geçen hafta Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştüğünü de açıkladı.

‘4 KEZ YAZILI BAŞVURU YAPTIK, CEVAP ALAMADIK’

DAÜ Rektörü Necdet Osam, konuyla ilgili YÖDAK’a tam dört kez yazılı başvuru yaptıklarını, ancak bugüne kadar tek bir cevap alamadıklarını da belirtti.

İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi’nin dünya çapında bilinen ve tıp alanında 41’inci sırada yer alan köklü bir okul olduğunu kaydeden Osam, “Benim suçum ne? Ülkeme böylesine önemli bir kurumu getirmek, yabancı öğrenci getirmek, tanınmayan ülkemin bir kurumunu orada kabul ettirmek mi?” diye sordu.

‘DARBE ZAMANI GEÇTİ’

Prof Necdet Osam, sorular üzerine kimilerinin ‘kelle alma’ niyetinde olabileceğini söyledi, “Darbe mi yapacaklar?” sorusuna karşılık ise “Darbelerin zamanı geçti” şeklinde konuştu.

Osam, bir süre önce gündeme gelen UBP milletvekili Resmiye Canaltay’ın diplomasıyla ilgili konunun soruşturulmakta olduğunu da sözlerine ekledi.