“Çok ağladı, ikna edemedik, evine gönderdik”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, yaşlı kadının kızına çok düşkün olduğunu belirterek, “kadını almak için her türlü girişimi yaptık ancak ikna edemedik. Kadın çok ağladı, yaşlı bakım evine gitmek istemedi. Biz de mecburen daire olarak, daha sık kontrolümüz altında olması şartıyla gitmesine izin verdik” dedi.

Didem MENTEŞ

“Sosyal yardım maaşını yeniden bağlatmak” için önceki gün kızı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bırakılan 80 yaşındaki yaşlı kadın, ‘kendisi isteği” ile kızının yanına gönderildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin tüm ısrarlarına ve uğraşlarına rağmen yaşlı bakım evine gitmek istemeyen yaşlı kadın, Dairenin sıkı denetimine tabi tutulmak şartıyla yeniden geri gönderilmek zorunda kalındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, yaşlı kadının kızına çok düşkün olduğunu belirterek, “kadını almak için her türlü girişimi yaptık ancak ikna edemedik. Kadın çok ağladı, gitmek istemedi. Biz de mecburen daire olarak, daha sık kontrolümüz altında olması şartıyla gitmesine izin verdik” dedi.

“Bakım evine gitmek istemedi”

Başkurt, daha önce yaşlı kadının kızının yanında değil, eski eşinin evinde kaldığının tespit edilmesi üzerine sosyal yardım maaşının kesildiğini söyleyerek, “yaşlı kadın birçok kez kızı tarafından daireye getirilerek bırakıldı, biz o dönemde yaşlı bakım evine koymak istedik ama kadın gitmek istemedi” dedi.

Kadının neden bakım evine gitmek istemediğini Aydan Başkurt, şöyle anlattı: “Kadının kızıyla farklı bir bağı var. Kızına çok düşkün ve kızı onu yönlendiriyor. Yaşlı kadın olayı bizim gibi istismar olarak görmüyor. Biz dün yine Sayın Bakanımızın girişimiyle, kadını almak için her türlü girişim yaptık fakat kadın çok ağladı, gitmek istemedi. Biz de mecburen daire olarak, daha sık kontrolümüz altında olması şartıyla gitmesine izin verdik. Biz hiçbir yaşlıyı istemezse zorla kadını kuruma almayız. Bu kadın şimdi bizim çok yakın takibimizdedir”

“Kadın birçok kez bırakıldı”

Başkurt, “yaşlı kadın zaten kızının evinin yanındaki 2-3 odalı bir evde ayrı kalıyordu. Kızının gözetimindeydi. Bu yaklaşık 3 yıl önceydi. Yaşlı kadın eşinden ayrıldı, daireye başvurdular. Kızı, annesini yanına aldığını, ekonomik durumunun iyi olmadığını, annesinin giderleri olduğunu söylemişti. Gerekli araştırmalar yapıldı ve uygun görüldükten sonra yardım bağlandı. Bu süreçte kızı, annesine baktığını ve bakıcı parası verilmesini istedi. Biz de kızına, çocuğu olan insanlara bakıcı parası vermediğimizi söyledik. Daha sonra rutin kontrollerimizi yaptık. Bu kontrollerde yaşlı kadının, kızının yanında olmadığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, yaşlı kadının kızı tarafından eski eşinin yanına yani eski eşinin yanına bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine memurlarımız, kadını eski eşini evinde tespit etti, yardım durduruldu. Hemen akabinde kadın yardımı bağlamak için geldi. Tarlası olduğunu, yapması gereken işler olduğunu, annesini bırakacak yer olmadığı için babasının yanına bıraktığını söyledi. Annesinin kendi yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine araştırma yapıp, sürecin başlayacağını, eğer annesinin kendisinin yanındaysa sürecin yeniden başlayacağını söyledik. Bunu izah etmemize rağmen 3-5 gün sonra kadını dairenin kapısına getirdi, maaşı istedi. Kızı ile ben görüştüm arada bir güvensizlik oluştuğunu aktardım, onun için sürece ihtiyaç olduğunu belirttim. Kadın anlamadı, avukata falan gideceğini söyledi. 3 gün sonra yeniden annesini getirdi ve Sayın Bakana gitti. Sayın Bakan, tesadüfen bu kadının arabasının son model Mercedes olduğunu gördü. Bakan da kendisine izah etti. 3- 4 defa bu tekrarlandı. Ben kadınla yeniden görüştüm. Memurlarımız geçtiğimiz Cuma günü yeniden araştırmak için kadının evine gitti. 2-3 gün aradan geçmeden dün yeniden annesini getirdi, bıraktı. Kızını aradık ama ulaşamadık. Daha sonra polise haber vereceğimizi ve annesini yaşlı bakım evine yerleştireceğimiz söyledik. Bu arada biz kadını toparlayana kadar eski eşi geldi”.

“Tamamen para içindi”

Aydan Başkurt, kızının annesine fiziki ya da psikolojik baskı yaptığına dair bir durum tespit edilmediğini söyleyen Başkurt, “Kadının kızına çok düşkün olduğu, kendisine ne derse onu yaptığını hissettik. Bizim öngörümüz; kızı annesine ‘ bu paraya ihtiyacımız var ve bu parayı alabilmemiz için de bunları yapmamız gerekiyor ki bu maaş bize tekrar bağlansın’ diyor. Bu dünkü olay tamamen para içindi. Ama kadın bizim yakın takibimizde olacak” şeklinde konuştu.