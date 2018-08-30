Boğaz’da kediler zehirlendi!

Boğazköy’de dün toplam 10 kedi, zehirlenerek öldürüldü. Gökkuşağı Mahallesi kedilerinin birden bire ölü bulunması ‘zehirlenme’ olasılığı üzerinde durulmasına neden olurken, bölgeliyi de üzüntüye boğdu.

Kedilerin yavruları ile birlikte ölmesine neden olanlara isyan eden bölgeliler, vicdansızlığa vurgu yaptı.

Daha önce de bölgede köpeklerin zehirlendiğini ifade eden bölge halkı, öldürülen kedilerin sahipli, evlerde bakılan kediler olduğunu da belirtti.

‘Katliam gibi… Kediler yavruları ile birlikte öldü, bir aile gitti’ derken, arkada bırakılan gözü yaşlı çocukların da üzüntüsüne işaret etti.