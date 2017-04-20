YİNE KADIN CİNAYETİ!

Ayşe GÜLER

Mağusa’da geçtiğimiz gün yaşanan cinayetin ardından 2 gün arayla dün de Haspolat’ta meydana gelen KADIN CİNAYETİ infial yarattı.

37 yaşındaki Gamze Pehlivan, tartıştıkları iddia edilen 35 yaşındaki Suat Aşır tarafından önce bıçaklandı ardından da YAKILMAYA çalışılarak ÖLDÜRÜLDÜ. Pehlivan’ın hayatını kaybetmesiyle 16 yılda öldürülen kadın sayısı da 32’ye yükseldi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampusu, Çevik Uraz Derslikleri önünde gerçekleşen cinayet sonrası kaçan zanlı Suat Aşır polis tarafından uzun süre arandı, katil zanlısı yaklaşık iki buçuk saat sonra polis tarafından Dumlupınar Bölgesi’nde tespit edilerek yakalandı.

Cinayete kurban giden Pehlivan’ın HAMİLE OLDUĞU da iddia edildi. Pehlivan’ın hamile olup olmadığı bugün yapılacak otopsi ile netleşecek.

Cinayetin gerçekleştiği Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğü’nden, olayda yaşamını yitiren Gamze Pehlivan ile katil zanlısı Suat Aşır’ın üniversite ile herhangi bir ilişkileri olmadığını açıkladı.

Bıçakla ağır yaraladı, yolda öldü…

Polis, Zanlı Suat Aşır’ın tasarrufunda bulundurduğu bıçak la tartıştığı 37 yaşındaki Gamze PEHLİVAN’ı vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladığını, Gamze PEHLİVAN’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cinayet nasıl oldu?

Elde edilen bilgiye göre Pehlivan ile Aşır’ın ‘imam nikahlı’ oldukları iddia edildi.

Cinayete kurban giden Pehlivan’ın 3-4 gün önce kafasını dinlemek için Kıbrıs’a geldiği, Ankaralı olan Aşır’ın da Pehlivan’ın peşinden geldiği öne sürüldü.

Pehlivan’ın dün öğle saatlerinde olay öncesinde UKÜ’ye sağlık malzemesi satmak için gittiği, bu sırada Aşır’ın kendilerini takip ederek Çevik Uraz Derslikleri önünde cinayeti işlediği iddia edildi.

Ayrıca Aşır’ın Girne’de bir otelde kaldığı da kaydedildi.

Bıçakla tehdit etti, Lefkoşa’ya geldi…

Görgü tanıkları ve olay yerinden elde edilen bilgilere göre zanlı Gamze Pehlivan’ı önce bıçakladı, ardından da benzin dökerek yakmaya çalıştı.

Bu sırada UKÜ’de master yapan bir itfaiye polisin olaya müdahale ederek, Pehlivan’ı kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Zanlı daha sonra bıçakla tehdit ettiği bir kişinin kullandığı, bir şirkete ait araçla olay yerinden uzaklaştı.

Olayda kullandığı bıçakla araç sürücüsünü tehdit eden zanlı, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde araçtan indi.

HAMİLE Mİ? Cinayete kurban giden Pehlivan’ın HAMİLE OLDUĞU da iddia edildi. Pehlivan’ın hamile olup olmadığı bugün yapılacak otopsi ile netleşecek. Bir diğer iddia, Pehlivan ile Aşır’ın ‘imam nikahlı’ oldukları yönünde.

Görgü tanığı ifade verdi

Polis olay sonrasında Gamze Pehlivan’ın arkadaşı olduğu öğrenilen bir kadınının ifadesine başvurdu.

Olayın görgü tanığı olan kadın uzun süre kendisine gelemedi, saatlerce polis aracında oturarak gözyaşı döktü.

Polis ekipleri görgü tanığı kadının verdiği ifade doğrultusunda zanlıyı bulmaya çalıştı.

2.5 SAAT SONRA YAKALANDI… Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampusu, Çevik Uraz Derslikleri önünde gerçekleşen cinayet sonrası kaçan zanlı Suat Aşır polis tarafından uzun süre arandı, katil zanlısı yaklaşık iki buçuk saat sonra polis tarafından Dumlupınar Bölgesi’nde tespit edilerek yakalandı.

Didik didik arandı…

Polis ekipleri olay yerinden gri tişörtle kaçan zanlıyı bulabilmek için yoğun mesai harcadı.

Lefkoşa’da didik didik her sokağı arayan ekipler, zanlıyı Dumlupınar bölgesinde saat 16.30 sıralarında tespit ederek, tutukladı.

Öldürülen Gamze Pehlivan

UKÜ Rektörlüğü: “Üniversitemizle herhangi bir ilişkileri yok”

Cinayetin gerçekleştiği Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğü’nden, olayda yaşamını yitiren Gamze Pehlivan ile katil zanlısı Suat Aşır’ın üniversite ile herhangi bir ilişkileri olmadığını açıkladı.

Üniversite Rektörlüğü’nün açıklaması şöyle:

“Üniversitemiz kampüs girişinde bulunan park alanında bugün saat 14:00 civarında yaşanan talihsiz olaydan ötürü öncelikle hayatını kaybeden Gamze Pehlivan’a Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu üzücü olay neticesinde hayatını kaybeden Gamze Pehlivan ve olayı gerçekleştiren Suat Aşır’ın Üniversitemizle herhangi bir ilişkileri bulunmamakla birlikte kampüsümüz girişinde yaşanan talihsiz olaydan duyduğumuz üzüntüyü tekrardan belirtir, bu tür olayların ülkemizde ve hiç biryerde yaşanmamasını temenni ederiz”.

Üniversiteye çok sayıda polis geldi

Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Lefkosa Polis Müdürlüğüne görevli Adlı Şube Amiri Ali Savaş Alkan da olay yerine geldi

Fotoğraflar Ayşe Güler