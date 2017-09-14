Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kullanımında bulunmasına rağmen, uzun yıllar sonra ilk kez kimlik kartı denetimli halkın kullanımına açılan Derinya “Halk” Plajı dün SEFERBERLİK ATIŞLARI yapılacağı gerekçesiyle kapatıldı, plaja yurttaş alınmadı.

26 Ağustos tarihinde açılan, aynı gün görüntü almak isteyen YENİDÜZEN ve BRT ekibine ‘asker izni’ çıkmayan Derinya Halk Plajı, şimdi de askeri atışlarla gündeme geldi… Plaja “KKTC” ve “TC” yurttaşları dışındakiler de alınmıyor.

Ayşe GÜLER

Maraş bölgesinde, uzun yıllar sonra halkın kullanımına açılan Derinya Halk Plajı dün SEFERBERLİK ATIŞLARI yapılacağı gerekçesiyle kapatıldı, plaja yurttaş alınmadı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı, Mağusa Belediyesi’ne resmi yazı göndererek, plajı kapattığını duyurdu.

Kurmay Albay Alay Komutanı Ali Koruk imzasıyla gönderilen yazıda plajın 21, 22 ve 26 Eylül tarihlerinde de KAPALI olacağı belirtildi, KAPATMA sebebi olarak da Derinya atış alanında seferberlik atışları yapılması gösterildi.

26 Ağustos tarihinde açılan, aynı gün görüntü almak isteyen YENİDÜZEN ve BRT ekibine ‘asker izni’ çıkmayan Derinya Halk Plajı, şimdi de askeri atışlarla gündeme geldi…

3 GÜN DAHA KAPALI OLACAK!... Kurmay Albay Alay Komutanı Ali Koruk imzasıyla Mağusa Belediyesi’ne gönderilen resmi yazıda plajın 13,21, 22 ve 26 Eylül tarihlerinde de KAPALI olacağını duyuruldu, KAPATMA sebebi olarak da Derinya atış alanında seferberlik atışları yapılması gösterildi.

Asbaşkan Uysal: Resmi yazı hafta başında geldi

Mağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal, Derinya Halk Plajı’nın GKK’dan gelen resmi yazı sonrası atış yapılacağı gerekçesiyle kapatıldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Uysal, resmi yazının bu hafta başında belediyeye ulaştığını da aktardı.

Kontrollü geçişler 29 Ekim’e kadar…

Öte yandan Mağusa Belediyesi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında halkın kullanımına açılan Derinya Halk Plajı’nda kontrollü geçişlere 29 Ekim’e kadar izin verilecek.

Plaja sadece KKTC ve TC yurttaşlarının girişine izin verilmesi tepkiye neden olmuş, söz konusu prosedürün insan hakları ihlali anlamına geldiği ifade edilmişti.

‘Mavi giriş’ kartı ile plaja giriş…

Bilindiği üzere plaja girmek isteyen her yurttaş, kapıdaki askeri görevlilere kimliğini bırakıp, kendisine verilen mavi giriş kartı ile plaja girebiliyor.

Yurttaşları denize girmeden askeri bariyerler, çürümeye yüz tutmuş evler ve her yerde ‘fotoğraf çekilmez’ levhaları karşılıyor.