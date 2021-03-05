Yolları açık olsun

“Yolun açık olsun…”

“Tebrik ederiz…”

“Başarılar dileriz…”

Yeni yeni insanlar, yeni yeni makamlara geliyorlar.

Kimi dünyalar iyisi insanlar...

Kimi fırsatçı!

Çoğunun bilgisi, kapasitesi, kabiliyeti kendisine sunulan görevi yapmak için yeterli değil…

Ölçme yok, değerlendirme yok, fırsat eşitliği yok, adalet yok bu görevlere gelirlerken…

Tebrik kabul ediyorlar.

Dostları sıraya giriyor.

Bir sevinç, bir hengâme...

“Allah nazardan saklasın” diyenler var.

Kimse, kimseyi kırmıyor, üzmüyor, ardından söylediğini yüzüne konuşmuyor.

“Ne alaka” demiyor örneğin.

“Sana mı kaldı bu işler” söylenmiyor.

“Başarı öyküsü” aramıyor.



***

Bu ülke yönetilemiyorsa, bunun bir sebebi de pek çok müdür ya da bürokratın sırf parti içi ilişkiler, oy hesapları, yakınlık hissi, yaranma güdüsüyle görev almasındandır.

Dikkat buyurunuz!

“İyi yönetilemiyorsa” demiyorum.

“Yönetilemiyorsa…”

Çünkü hiç yönetilmiyor neredeyse…

Her daim yakın kayırıcılığa dair imtiyaz var.

İlkellik var aslında, farkında olmadığımız…

İlkesizlik var…

***

21'inci yüzyılda yaşıyoruz ve bakanlık müdürleri maliyede ziraat mühendisi, ekonomide öğretmen!

Eski eserlere bir müzisyen dostumuz müdür olacak diye duyuyoruz.

“Yolun açık olsun…”

“Tebrik ederiz…”

“Başarılar dileriz…”

Unutmadan...

“Allah nazardan saklasın”

***

Ne ilk, ne de son!

Peki hiç mi düşünmüyoruz, onca sorunumuz niye çözümsüz kalıyor?

Bu çürümüşlüğün içinde kokuyoruz!

Döküntü hayatlarımızdan geriye ışıksızlık kalıyor!

Yoksul ve yoksunuz daha çok…

Yine de kimsenin “yüzüne gözüne” diyemiyoruz, kusura bakma ama bu görevi hiç hak etmemiştin… Çok daha yetenekli, bilgili, eğitimli, kapasiteli insanlar bir kenarda öylece dururken…

"Bizden uzak" kayırmacılığa isyandayız.

Bize yakınsa eğer razı…

***

Ne zaman ki bu lanet, bu kirli, bu çarpık düzenin taşları yerinden oynuyor ve değişim, dönüşüm, gelişim umudu beliriyor; ya erken seçime gidiliyor, ya hükümetler devriliyor nedense…

Olmuyor, olamıyor!

Bir “sistem” kurmak yerine, “günü geçirmek” üzerinden gelişiyor hayat…

Deniz ötesi talimatlarla yönetildiğimiz yerde, geriye, kırk sene düşünseniz aklınıza gelmeyecek insanların sahip olduğu makamlar kalıyor.

Ne de olsa iki sene sonra o görevde olmayacaklar…

Onlar da sağa sola demokrasi dersi verecekler…



***

Ne diyelim, yolları açık olsun…

“Allah nazardan saklasın.” (!)