YEŞİL LEFKOŞAMIZIN 5 YILINI ÇALDILAR!

Geçen gün Şehit Kemal Ünal Caddesi’nde binaları incelerken buldum kendimi. Bizim gibi sosyal konutlarda çocukluğunu geçirenler için bu sokağın ismi sanırım uzun yıllar daha Metropol Yolu olarak kalacak.

Kaldırımdan yola doğru bakarken asfalttan gelen yoğun sıcaklığı hissettim. İlkokul çağlarında okul çıkışında burada yürürken hissettiğim sıcaklığın hissiyatıydı bu. O yıllarda olduğu gibi sıcak hem güneşten hem de yerdeki betondan geliyordu. Yerden gelen sıcak hissedilen sıcaklığı daha da artırıyordu.

Adeta kavuruyordu güneş sizi yürürken.

Dedim ya, hayal ederken bulmuştum kendimi. Hayal ettiğim vizyon resimdeki Lefkoşa’nın hayaliydi. Şimdiki Lefkoşa’dan farklıydı bu Lefkoşa. Bir Lefkoşa ağaçlarla donatılıştı, diğeri ise şimdiki gibi beton ile kaplı kalmıştı.

Ve, iki Lefkoşa arasında pek çok fark vardı:

- Mesela üstteki Lefkoşa yaz aylarında 2 ile 3 derece arasında daha serindi.

- Mesela üstteki Lefkoşa doğaya saygılıydı, yeşil bir şehirde yaşatıyordu.

- Mesela üstteki Lefkoşa’da Lefkoşalılar kış aylarının ayaz rüzgarına daha az maruz kalıyordu.

- Mesela üstteki Lefkoşa’da insanlar yazları sokakta ağacın gölgesinde oturup sohbet edebiliyorlardı.

- Mesela üstteki Lefkoşa’daki insanlar en sıcak günde gölgede terlemeden işe bisikletle gidebiliyordu.

- Mesela üstteki Lefkoşa’da yağmur yağdığında suyun gidebileceği toprak vardı. Taşkınlar daha az yaşanıyordu.

- Mesela üstteki Lefkoşa’da “Tuvalete bile arabayla gitme” durumu yoktu. İnsanların yürüyebileceği gölge kaldırımlar vardı.

- Mesela üstteki Lefkoşa’da yolda sadece araba sesi değil, kuş seslerini duyulabiliyordu.



Evet iki resim arasında çok fark vardı, ama iki Lefkoşa arasındaki fark basitti aslında. O FARK VİZYONDU!

Ve bu vizyon aslında 2016 yılında ben LTB Teknik İşler Komitesinde başkan görevini yürütürken, 24/2016 sayılı karar ile başlattığımız bir adımla ilgiliydi.

O zaman bu karar ile şunları hedeflemiştik:

- Lefkoşa’da yapılacak her yeni inşaatın yol tarafına 10 metrede 1 ağaç ekilmesini,

- Eğer arsada bodrum olacaksa ekilemeyen ağaç sayısının beş katı sayısında ağacın belediyenin göstereceği bir yeşil alana ekilmesini,

- Bu iki madde sayesinde daha yeşil ve özellikle yollarıma gölge yapan ağaçların olacağı bir Lefkoşa hedeflemiştik.

Hiç unutmuyorum, Haziran 2016 tarihinde meclisten geçen kararımızı “Bugün geleceğe yatırım yapmaya başladık, inanıyorum ki 10 yıl sonra daha yeşil, çevre dostu, daha gölgeli ve daha serin bir Lefkoşa’da yaşama imkanına sahip olacağız.” diyerek sosyal medyada da paylaşmıştım.

Bu kararı almamızın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen maalesef belediye idaresi bu kararı uygulatmayı başaramadı.

10 yıllık sürenin 5 yılı bu şekilde Lefkoşa’yı yeşillendirme yolunda ciddi bir adım atılmadan heba edildi.

Samimiyetle söylerim ki, 2018 yılında ciddi baskılara rağmen LTB asbaşkanlığı görevini üstlenmemenin en büyük sebebi bu karardır.

Belediye bütçesinden bir kuruş harcamadan şehirdeki yaşam kalitesini değiştirecek bu meclis kararının uygulanmaması bana hayal ettiğimiz vizyonları belediye meclisinde değiştiremeyeceğimi gösterdi.

Siyasi irade ve inanç olmadan teknik bilgi bir şehri değiştirmek için yetersizdi. Bu vizyonlara gönülden inanan, eksikliğinde acı çeken ve tüm gücüyle başarmak için çalışacak bir belediye başkanlığı olmadan değişimi elde etmek mümkün değildi.

Evet, belki 5 yıl kaybettik, fakat bardağın dolu tarafına bakarsak hala önümüzde 5 yıllar daha vardır. Ve üstteki Lefkoşa’da yaşamak için tek yapmamız gereken alışılagelmiş siyaset anlayışını reddederek onun yerine VİZYONLARI seçmektir.

Ancak bu sayede yeşil bir Lefkoşa vizyonuna yüzünüzü dönecek ve üstteki resimde olan Lefkoşa’ya ulaşabileceğiz!