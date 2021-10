Yeşil Hidrojen: Alternatif Yakıt

Avrupa Birliği, 2018 yılı verilerine göre, enerji üretiminde ve tüketiminde kendi bölgesindeki toplam sera gazı salınımlarının %75’ ine sebep olduğundan ve enerji tüketiminin %58’ inin özellikle petrol ve doğal gaz ithalatına dayandığından dolayı önemli bir mücadele vermektedir. Avrupa Komisyonu 2020 yılının Temmuz ayında; hidrojen kullanımı için ve iklimi karbondan arınmış bir Avrupa için hidrojenden temiz enerji üretimi geliştirme sürecinin hızlandırılması ve 2050 yılında kadar iklimin karbondan arındırılması amacına ulaşılmasındaki ana rolünün güvence altına alınması için yeni bir strateji önerisinde bulundu. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından üretilen Hidrojen 17/05/2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu’ nun internet sayfasında yayınlanan bilgilendirmeye göre Avrupa Parlamentosu’ nun konuya yaklaşımı şöyledir: Hidrojenin farklı türleri bulunmaktadır. Üretim sürecine ve bu süreçte açığa çıkan sera gazı salınımlarına göre categorize edilmektedirler. Temiz hidrojen (Yenilenebilir Hidrojen veya Yeşil Hidrojen) suyun elektrolizinden ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiden üretilmektedir, ve üretim süreci boyunca sera gazı salınımına sebep olmamaktadır. Avrupa Parlamentosu Üyeleri; yenilenebilir hidrojen ile düşük düzeyde karbon içerikli salınıma sebep olan hidrojen arasındaki farkın daha anlaşılır olabilmesi için, farklı hidrojen türlerinin sınıflandırılmasının önemini vurgulamakta ve Avrupa düzeyinde tek ve bütüncül bir terminolojinin kullanılmasını talep etmektedirler. Mayıs 2021’ de gerçekleşen genel oturumda; Avrupa Parlamentosu Üyeleri yapılan oylamada yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen Yeşil Hidrojen iklimin karbondan arındırılmasına zaman içerisinde katkı koyabilir diye onaylayarak vurgulamışlardır. Şimdiye değin, Avrupa Birliği’ nin tüm enerji altyapısında hidrojen çok küçük bir rol oynamıştır. Altyapı gereklilikleri, güvenlik, üretim iklimi ve fiyatta rekabet edebilirlik gibi konularda halen başa çıkılması gereken bazı engeller bulunmaktadır. Ancak, gelecekte, hidrojenin taşımacılık sektöründeki, ısınmadaki, endüstriyel süreçlerin sera gazı salınımlarından ayırştırılmasındaki ve enerjinin dönemsel olarak depolanmasındaki gelişime katkıda bulunması bekleniyor. Hidrojen’in faydaları nelerdir; Hidrojen Avrupa Birliğinde kullanılan enerji türlerinin 2% sini temsil ediyor ve bu oranın 95%’ i, yıllık 70 ile 100 milyon ton arası karbondioksit (C0 2 ) salınımına sebep olan fosil yakıttan üretiliyor. Yapılan araştırmalara göre; 2050 yılında Avrupa Birliği’ nde kullanılan enerjinin önemli bir bölümü Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ ndan gelecek ve hidrojen bu kaynakların 20%’ sine denk gelirken, özellikle taşımacılık sektöründeki talebin %20 ile 50%’ sini ve endüstriyel sektördeki talebin de %5 ile 20%’ sini karşılayacak. Hidrojen özellikle endüstriyel süreçlerde ham madde ve uzay roketlerinde de yakıt olarak kullanılmaktadır. Kimyasal özellikleri sayesinde Hidrojen’ in şu faydaları vardır: Bir enerji kaynağı olarak kullanılması sera gazı salınımlarına sebep olmaz (Tüm sürecin tek yan ürünü sudur).

Sıvı yakıtlarda olduğu gibi başka gazların üretimi için de kullanılabilir.

Mevcut alt yapılar (gazın tedariği ve taşımacılığı sırasında) Hidrojen için kullanılabilir.

Pillerden daha yüksek bir enerji yoğunluğu vardır. Bu da daha büyük mesafeler için ve daha ağır ürünlerin taşımacılığı için kullanılabilir demektir. Avrupa Parlamentosu ne istiyor? Talebin artması için teşvikler sunulmasını, Hidrojen için bir Avrupa pazarının oluşturulmasını ve gerekli alt yapıların hızlıca geliştirilmesini

Fosil yakıta dayalı olan Hidrojen’ in mümkün olan en kısa sürede kullanımdan kaldırılmasını

Tüm hidrojen ithalatçilerinin, Avrupa Birliği’ nde üretilen Hidrojen’ de olduğu gibi, karbon sızıntılarının önlenmesi için Hidrojen üretimini ve taşımasını içerecek şekilde onaylanmasını

Mevcut gaz borularının, temiz hidrojenin taşınması için ve hidrojenin yer altında depolanması için ayarlanıp adapte edilme ihtimalinin değerlendirilmesini istiyor. Paul Hacket‘ e göre; Avrupa Birliği 2024 yılında bugüne kıyasla 13 kat daha temiz hidrojen üretimini, 2030 yılında da yine bugüne kıyasla 130 kat daha temiz hidrojen üretimini birincil öncelik olarak belirledi. Bu sebepten dolayı da Temiz Hidrojen için Avrupa İttifakı’ nı kurdu. İttifak tüm kamu kuruluşlarına ve özel şirketlere açıktır. Βu sektördeki oyuncularla halkı yan yana getirmeye çalışıyor. Avrupa 2024 yılına kadar her sene 6 Gigawatt (GW) Temiz Hidrojen üretmeyi amaçlıyor. 2030 yılına kadar da 40 GW Temiz Hidrojen üretmeyi amaçlıyor. Yeşil Hidrojen kullanımı Avrupa Birliği sanayisinde CO 2 salınımını 2024’ e kadar her yıl 9 milyon ton civarında, 2030 yılına kadar da 90 milyon ton civarında azaltabilir. Avrupa Birliği Hidrojen için 2024 yılına kadar €5 milyar ile €9 milyar arası, 2030 yılına kadar da €26 milyar ile €44 milyar arası bir yatırım yapmayı amaçlıyor (Bakınız euronews 29/02/21).