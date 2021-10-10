Yeşil Hidrojen: Alternatif Yakıt
Kıbrıs Sorununun çözümünden önce bile Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Toplumları’ nın arasında yapılacak olan bir anlaşmayla Kıbrıs Yeşil Mutabakatı yurdumuzun tamamı için geliştirilip uygulanabilir.
Kıbrıs Sorununun çözümünden önce bile Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Toplumları’nın arasında yapılacak olan bir anlaşmayla Kıbrıs Yeşil Mutabakatı yurdumuzun tamamı için geliştirilip uygulanabilir. Ve bu anlaşma Avrupa Birliği’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ismi ile duyurduğu yeni stratejisine dayanarak mümkün olabilir.
Avrupa Birliği 2050 yılına kadar atmosferi karbondan arındırmayı başarma konusunda kararlı gözüküyor. Ancak bu amacın gerçekleştirilebilmesi için Avrupa toplumunun ve ekonomisinin daha dengeli, daha adil, daha verimli ve daha tasarruflu olmak adına bir dönüşümden geçmesi gerekiyor.
Avrupa Parlamentosu’ nun Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi’ nin 28/09/2021 tarihli önerisinden sonra Avrupa Komisyonu şu kararlara vardı:
- Doğal gaz projeleri fonlarının durdurulmasına
- Hidrojen kullanımının, karbon yakalanmasının ve enerji depolanmasının ekonomik olarak desteklenmesine
- Ve proje maliyetlerinin ve faturalarının tüketicilere kesilmemesine.
Temiz enerji: İklimi karbon’ dan arınmış bir Avrupa için anahtar
Enerji kaynaklarının yenilenmesi ve tümüyle yeni bir enerji sisteminin oluşturulması; Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa ikliminin karbondan arındırılması ve daha temiz bir dünyaya ulaşılması için hayati bir öneme sahiptir. Avrupa ekonomisinin yeşile geçişi; teşebbüslerinin ve tüketicilerinin temiz, kolay ulaşılabilir ve güvenli enerjiye erişiminin geliştirilmesi ile birlikte olmalıdır.
Avrupa Birliği, 2018 yılı verilerine göre, enerji üretiminde ve tüketiminde kendi bölgesindeki toplam sera gazı salınımlarının %75’ ine sebep olduğundan ve enerji tüketiminin %58’ inin özellikle petrol ve doğal gaz ithalatına dayandığından dolayı önemli bir mücadele vermektedir.
Avrupa Komisyonu 2020 yılının Temmuz ayında; hidrojen kullanımı için ve iklimi karbondan arınmış bir Avrupa için hidrojenden temiz enerji üretimi geliştirme sürecinin hızlandırılması ve 2050 yılında kadar iklimin karbondan arındırılması amacına ulaşılmasındaki ana rolünün güvence altına alınması için yeni bir strateji önerisinde bulundu.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından üretilen Hidrojen
17/05/2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu’ nun internet sayfasında yayınlanan bilgilendirmeye göre Avrupa Parlamentosu’ nun konuya yaklaşımı şöyledir:
Hidrojenin farklı türleri bulunmaktadır. Üretim sürecine ve bu süreçte açığa çıkan sera gazı salınımlarına göre categorize edilmektedirler. Temiz hidrojen (Yenilenebilir Hidrojen veya Yeşil Hidrojen) suyun elektrolizinden ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiden üretilmektedir, ve üretim süreci boyunca sera gazı salınımına sebep olmamaktadır.
Avrupa Parlamentosu Üyeleri; yenilenebilir hidrojen ile düşük düzeyde karbon içerikli salınıma sebep olan hidrojen arasındaki farkın daha anlaşılır olabilmesi için, farklı hidrojen türlerinin sınıflandırılmasının önemini vurgulamakta ve Avrupa düzeyinde tek ve bütüncül bir terminolojinin kullanılmasını talep etmektedirler.
Mayıs 2021’ de gerçekleşen genel oturumda; Avrupa Parlamentosu Üyeleri yapılan oylamada yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen Yeşil Hidrojen iklimin karbondan arındırılmasına zaman içerisinde katkı koyabilir diye onaylayarak vurgulamışlardır.
Şimdiye değin, Avrupa Birliği’ nin tüm enerji altyapısında hidrojen çok küçük bir rol oynamıştır. Altyapı gereklilikleri, güvenlik, üretim iklimi ve fiyatta rekabet edebilirlik gibi konularda halen başa çıkılması gereken bazı engeller bulunmaktadır. Ancak, gelecekte, hidrojenin taşımacılık sektöründeki, ısınmadaki, endüstriyel süreçlerin sera gazı salınımlarından ayırştırılmasındaki ve enerjinin dönemsel olarak depolanmasındaki gelişime katkıda bulunması bekleniyor.
Hidrojen’in faydaları nelerdir;
Hidrojen Avrupa Birliğinde kullanılan enerji türlerinin 2% sini temsil ediyor ve bu oranın 95%’ i, yıllık 70 ile 100 milyon ton arası karbondioksit (C02) salınımına sebep olan fosil yakıttan üretiliyor.
Yapılan araştırmalara göre; 2050 yılında Avrupa Birliği’ nde kullanılan enerjinin önemli bir bölümü Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ ndan gelecek ve hidrojen bu kaynakların 20%’ sine denk gelirken, özellikle taşımacılık sektöründeki talebin %20 ile 50%’ sini ve endüstriyel sektördeki talebin de %5 ile 20%’ sini karşılayacak.
Hidrojen özellikle endüstriyel süreçlerde ham madde ve uzay roketlerinde de yakıt olarak kullanılmaktadır.
Kimyasal özellikleri sayesinde Hidrojen’ in şu faydaları vardır:
Avrupa Parlamentosu ne istiyor?
Paul Hacket‘ e göre; Avrupa Birliği 2024 yılında bugüne kıyasla 13 kat daha temiz hidrojen üretimini, 2030 yılında da yine bugüne kıyasla 130 kat daha temiz hidrojen üretimini birincil öncelik olarak belirledi. Bu sebepten dolayı da Temiz Hidrojen için Avrupa İttifakı’ nı kurdu. İttifak tüm kamu kuruluşlarına ve özel şirketlere açıktır. Βu sektördeki oyuncularla halkı yan yana getirmeye çalışıyor.
Avrupa 2024 yılına kadar her sene 6 Gigawatt (GW) Temiz Hidrojen üretmeyi amaçlıyor. 2030 yılına kadar da 40 GW Temiz Hidrojen üretmeyi amaçlıyor. Yeşil Hidrojen kullanımı Avrupa Birliği sanayisinde CO2 salınımını 2024’ e kadar her yıl 9 milyon ton civarında, 2030 yılına kadar da 90 milyon ton civarında azaltabilir.
Avrupa Birliği Hidrojen için 2024 yılına kadar €5 milyar ile €9 milyar arası, 2030 yılına kadar da €26 milyar ile €44 milyar arası bir yatırım yapmayı amaçlıyor (Bakınız euronews 29/02/21).
Tüm Kıbrıs’ta Yeşil Enerji’ye Geçişin Hızlandırılması
Ekosistemin Hemen Yeniden Birleşmesi isimli bir platformun sürdürülebilir kalkınma felsefesi ile hayata geçirilip topluma entegre edilmesi; Kıbrıs‘ ın kuzeyinde de Hidrojen üretiminin yapılması yolunda şart olan kurulumların tamamlanması için gereken bilgilendirmelerin ve güncellemelerin yapılması, ve ek olarak da teknik ve yasal şartnamelerin özenle detaylandırılması ve böylece bu uygulamanın tüm yurdumuzda senkronize olması için yardımcı olabilir.
Bu sebepten dolayı tüm Kıbrıs toplumlarında, politik partilerde, iki toplumun bilim komitelerinde bir diyalog başlatılmalıdır ki; “Kıbrıs Türk Toplumu‘nda da Yeşil Hidrojen üretimi yapılması için Avrupa Birliği nasıl bir yatırım yapmalıdır ki Avrupa Birliği‘ nin «Avrupalılar için temiz enerji» hedefi çerçevesinde yurdumuzda ikamet eden herkesin «Temiz yakıt ve temiz enerji»‘ ye erişim hakkı olsun?“ sorusuna cevap bulunsun.
Avrupa ülkelerinin teknolojisi, teknik bilgisi ve «Avrupalılar için temiz enerji» isimli Avrupa politikasının Türkçeye tercümesi için ayrılan maddi desteği ile; Kıbrıs Türk toplumunda hemen yeni iş alanları yaratılabilirdi ki bu şekilde Kıbrıslı Rumlar ile birlikte Avrupa Yeşil Mutabakatı temelinde «Temiz yakıt ve temiz enerji» ye erişim hakkımız olsun.
Bir sonraki makalemizde Güney Kıbrıs’ ta faaliyet gösteren Kıbrıs Hidrojen Birliği’ nin (Σύνδεσμος Υδρογόνου Κύπρου) hidrojen kullanımı ve uygulaması stratejisini konu edeceğiz.
Bu makale 11/10/2021 tarihinde Politis gazetesinde de yayınlanacaktır.
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Avrupa Yeşil Mutabakatı’ nın tüm Kıbrıs’ ta tanıtılmasını ve uygulanmasını destekliyor.
Bu sebepten dolayı, POLİTİS FM 107.6 ve SİM FM 98.6 & 89.5 iş birliği ile Pandelis Sofokleous ve Nuri Sılay her Cumartesi 08:30 – 09:00’ da bilimsel bir ekoloji yayını olan Αντίστροφοι Πόλοι programında her Salı ise 10:30 – 11:00’ da bilimsel bir ekoloji yayını olan Zıt Kutuplar programında Avrupa Parlamentosu Saati isimli bir bölüm sunmaya başladılar.
Nuri Silay (nurisilay22@gmail.com)
Παντελής Σοφοκλέους (pantelis.sophocleous@gmx.de)