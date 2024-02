Yeşil alanlar belediye yerine şahıslara!

Aygün Bahar ÖKMEN

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediyeyi devralmalarının ardından karşılaştıkları sorunları, yapılan yenilikleri ve Çatalköy-Esentepe halkı için geliştirilen projeleri YENİDÜZEN’e anlattı. Çalışanların maaş kaygısı yaşadığı borçlu bir belediyeden kendi mevduatı olan bir belediyeye doğru gelişimi okuyucu ile paylaştı.

Kırok, sıfırdan bir belediye yarattıklarını, oluşturdukları bu yeni yapının teknolojik ve çağdaş olması adına atılımlarda bulunduklarını ifade etti.

Bu anlamda çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Kırok, aynı zamanda halka ücretsiz bir şekilde ulaşabileceği alanlar yarattıklarını söyledi.

Her yaştan bireyler ve bölgedeki sokak hayvanları için oluşturdukları farklı projeler ile sosyal bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini dile getiren Kırok, şu anda yaşadıkları en büyük sıkıntının, kamusal alanlar yaratmak adına talep ettikleri araziler konusunda yaşadıklarını söyledi.

Kırok; yürüyüş yolu, bisiklet parkuru gibi kamusal alanlar yaratmak adına kullanmak istedikleri yeşil alanların, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından şahıslara kiralandığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in “verilecek arazilerin kişisel onayından geçmesi” yönünde bir karar ürettiğini ve belediyenin kamusal alan yaratma girişimlerine bir türlü onay vermediğini vurgulayan Kırok, “Nedenini soruyoruz bir türlü yanıt alamıyoruz” dedi.

“Belediyelerin birleştirilmesi hususu etraflıca düşünülmedi” diyen Kırok, birleştirilen diğer belediyelerin konum olarak birbirine daha yakın olduğunu, ancak Esentepe ve Çatalköy bölge sınırları arasında 23-24 km’lik mesafe bulunduğunu ifade etti.

Seçimin hemen akabinde karşılaştığı zorluklardan bahseden Kırok, “Ödenmemiş faturalar ve ciddi borçlarla karşılaştık” dedi, sıfırdan bir belediye yarattıklarını söyledi.

“Belediyelerin birleştirilmesi hususu etraflıca düşünülmemiştir”

Birbirine uzak iki yerleşim yerinde bulunan iki ayrı belediyenin birleşmesi ile seçimin ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi başkanlığına gelen Ceyhun Kırok, birleştirilen diğer belediyelerin konum olarak birbirine daha yakın olduğunu, ancak Esentepe ve Çatalköy bölge sınırları arasında 23-24 km’lik mesafe bulunduğunu ifade etti.

Köylerin de birbirinden bağımsız olduğunu dile getiren Kırok, “Bilinmeyenlerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Belediyelerin birleştirilmesi hususunun iyi düşünülmeden atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Etraflıca düşünülmeden bir birleştirilmeye gidildi ve bunun sonucunda adaylıklarımız için kendi içimizde yeniden ön seçime gittik. Çünkü belediyelerin birleşimi öncesinde ben Çatalköy Belediye Başkanlığı adayı idim ve Esentepe için belirlenen Belediye Başkanı adayımız farklı bir arkadaşımızdı. Yeniden oylama sonucunda Çatalköy Esentepe Belediye Başkan adayı oldum” diyerek göreve gelmeden önceki süreci YENİDÜZEN ile paylaştı.

“Ödenmemiş faturalar ve ciddi borçlarla karşılaştık”

Seçimin hemen akabinde karşılaştığı zorluklardan bahseden Kırok, “Seçimin ardından, özellikle maddi açıdan durumunu, işleyişini hiç bilmediğim Esentepe Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin birbirlerine olan hem yakınlıklarını hem de uzaklıklarını ortaya koyarak yeni bir çerçeve oluşturduk. Her iki belediyenin de maddi sıkıntıları vardı. Borçları bulunuyordu. Ayın 31’i ya da 1’i geldiğinde personelin ‘ödenecek miyiz?’ kaygısı yaşadığı bir kurumu devraldık. İki belediyenin birleşmesi ile hem bu kaygı hem de zorluklar daha da büyümüş oldu” ifadelerine yer verdi. Kırok, sözlerini; “İki kurumun da dışarıya ödenmesi gereken borçları bulunuyordu. Avukatların mahkeme kararları vardı. Hüküm giymiş ve ödenmeyi bekleyen 16 tane dava bulunuyordu. İki belediyenin birleşmesi hususunda en zorlandığımız nokta, kurulu bir belediye almamış olmamızdı. İki belediyenin de tamamen feshedilmesinin ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi adı altında kurulan yeni bir oluşumu devraldık” şeklinde sürdürdü.

“Emeğin en yüce değer olduğuna inanıyorum”

İki farklı sendika bulunması nedeni ile sendika seçimine gidildiğini ve yeni bir sendikanın göreve başladığını ifade eden Kırok, “Emeğin en yüce değer olduğuna inanan biri olarak öncelikli olarak tüm çalışanların geleceğini garanti altına almayı hedefledim. Sendika ile çalışanların haklarını garanti altına almak adına çalıştık. Hakları ciddi şekilde gasp edilen bu personel için yatırımları düzenledik, 145 kişilik tüm personelin iaşe yardımını dengeleyerek herkesin bu yardımdan eşit şekilde yararlanmasını sağladık. Çalışanlara, yıllık asgari ücrete endekslenmiş olan ve 2024’ün belirlenen ilk asgari ücretine göre ayarlanan, aylık 9.103 TL iaşe yardımı vermeye başladık. Çalışanların görev risklerini oluşturduk ve tanımladık. Personelin çocuklarının eğitimleri için eğitim katkısı sağladık. Çalışanlarımızın hakkını verdik. Bunları kısa sürede tespit edip düzenleyerek Çatalköy-Esentepe Belediyesi çalışanlarının, kurumlarına olan aidiyet duygusunu pekiştirmelerini ve kurumu sahiplenmelerini hedefledik” şeklinde konuştu.

“Sıfırdan bir belediye yarattık”

Geçirdikleri bir yıllık süreçte oldukça zorlandıklarını dile getiren Kırok, “Hâlihazırda bir işleyişin, bir sistemin var olduğu bir belediyeyi devralmış olsaydık; bazı şeyler hâlihazırda doğru gidiyor olsaydı ve biz yalnızca kendimizin yanlış buldukları üzerinde çalışabilir durumda olsaydık çok daha verimli bir sene geçirebilirdik. Ancak biz sıfırdan bir belediye yarattık” ifadelerini kullandı.

Dört aylık bir sürecin ardından, yapılan düzenlemelerle birlikte bölge sorunlarına eğilmeye başladıklarını ifade eden Kırok, “Çok ciddi sıkıntılar bulunuyordu. Bahçeli köyüne yıllardır hizmet gitmiyordu” şeklinde konuştu. Kırok, değiştirilen su boruları konusuna değinirken “İnsan sağlığını gerçek anlamda tehdit eden su hatları bulunuyordu. Bunlar, çok büyük emekler harcanarak, Su İşleri Dairesi ile birlikte değiştirildi” dedi. Yollar, temizlik, personelin kullanımına verilecek araç gereçlerdeki eksiklikler gibi pek çok konuda problemlerin yaşandığını ve bunları çözmeye odaklı bir şekilde bir yıl boyunca sistematik çalışmalar yaptıklarını belirten Kırok, “Personelin, halkın kendisinden beklediği çeşitli görevleri yerine getirebilmesi için gerekli araçlar ivedilikle temin edildi. Araç filomuza yaklaşık 13-14 tane araç eklendi. Bunlar arasında sokak aydınlatma lambalarına müdahale edilebilmesi için alınan bir lift, sokak temizliği için dar sokaklara girebilecek bir süpürge makinesi aracı, temizlik ekipleri için bir çekirge kamyonu ve salon araçlar gibi çeşitli araçlar yer alıyor” şeklinde konuştu.

“İnsanlara rahatça nefes alabilecekleri alanlar yaratıyoruz”

“Emeğimizin ve zamanımızın büyük kısmını yeni oluşturulan belediyenin temellerini atmaya harcadık” ifadelerine yer veren Kırok, “Bu sebeptendir ki sokaktaki problemlere eğilmemize rağmen hala yapmamız gereken pek çok şey var” dedi. “İnsanların yaşamlarını sürdürmek için hayal ettiği bölgeyi yaratmak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullanan Kırok, “Bu süreçte, 2016 yılında 6 Milyon TL bütçe ile bitmesi gerekirken 2022 yılında 10 Milyon TL bütçeye ulaşılmasına rağmen bitmemiş olan, biz göreve geldiğimizde hala atıl durumda bulunan Hz. Ömer Türbesi için göreve gelişimizin ilk haftasından başlayarak yedi ay boyunca ciddi çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu. Hz. Ömer Rekreasyon Alanı’nda yapılan çeşitli düzenlemeleri aktaran Kırok, sahil şeridinde deniz kirliliğine yol açan demirlerin kaldırıldığını ifade ederek “Denizin içerisindeki hayatı da öldüren bu yapıyı ortadan kaldırmamızın ardından bu alana bir çocuk parkı ve geceleri de kullanılabilmesi için ışıklandırılmış olan bir basketbol sahası eklendi. Gene aynı alanda, biz göreve geldiğimizde henüz tamamlanmamış olan kafe projesini hayata geçirdik. Bu alanı halkımız için nefes alabilecekleri bir bölgeye çevirdik. Bölge halkı tarafından da oldukça talep gören bir alana dönüştüğü için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Diğer köylerdeki çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Kırok, Esentepe’de ikinci çim saha projesine başlandığını, Bahçeli Köyü’nde su hatlarının değişiminin yanı sıra çocuklar için küçük bir park ve yeşil alan projesini de hayata geçirdiklerini aktardı. Karaağaç’ta, bölge halkının talebi üzerine atıl durumdaki bir futbol sahasının etrafını da yürüyüş parkuruna çevirdiklerini söyleyen Kırok, bu projenin tamamlanmasının ardından futbol sahasının da bölge gençlerine kazandırılacağını ifade etti.

Alagadi bölgesinde festival yapılan bir kordon boyu oluşturulduğunu ifade eden Kırok, “Atıl durumdaki bir Alagadi köyünde bulunan balıkçı barınağına doğru uzanan toprak yolun, kış aylarında sertleşen rüzgârla artan dalgalar ve yağan yağmurun da etkisiyle bozulması burada yaşayanları korkutur hale gelmişti. İnsanların evlerinin de kaymasından endişelenmesi üzerine bir proje geliştirmemizle başlayan süreç, projenin her geçen gün daha da büyümesi ile bu bölgede insanlar için bir alan yaratmamızı sağladı. Öncelikli hedefimiz evleri korumak için bir istinaf duvarı inşa etmekti. Bunun akabinde bu güzel koyun bölge halkı için başka bir nefes alma noktası olabileceğini düşündük ve burada bir festival alanı yarattık” şeklinde konuştu. 2023’ün Ağustos ayında yapılan iki günlük festivalin bu alanda gerçekleştiğini ifade eden Kırok, festivale ilginin çok yoğun olduğuna dikkat çekti. Festivalin ada genelinde de ses getirdiğine vurgu yaptı. Bu alanın kazanılmasının ardından buraya bir çocuk parkının eklendiğini dile getiren Kırok, bu alanın şu anda insanların yürüyüş yapmak için, denizi seyretmek için, çocukların çocuk parkında oynaması için bölge halkı tarafından kullanıldığını ifade etti.

“Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz”

Bölge halkı için durmaksızın çalıştıklarını ve projeler geliştirdiklerini dile getiren Kırok, “Her iki bölgede halk sağlığı ve yaşlılarımıza hizmet sağlamak amacı ile yaşlılarımızı taşıyabilecek, kolayca binip inebilecekleri iki araç temin ettik. Yaşlılarımıza yönelik pek çok çalışma yürütüyoruz. Rutin tansiyon, şeker ölçümü gibi çeşitli kontrollerini içeren bir sistemin yanı sıra saç kesimi, sakal tıraşı gibi hizmetleri de sağlıyoruz. Sosyal bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk aşamada hedefimiz, toplamda sekiz adet ödeme noktası kurulması”

Yaşanan problemlere değinen Kırok, “Zor geçen bir yıl oldu çünkü her iki belediyede de teknoloji yönünden ciddi eksikler bulunuyordu. Datalar (veriler) dahi, örneğin su faturaları, bankalara elden ulaştırılıyordu. Personelin yaptığı çalışmaların ardından, iki hafta gibi uzun süreler sonucunda, vatandaşın bankadaki verilerine ulaşılabiliyordu. Bu gibi sebeplerle sürekli sorunlar yaşanıyordu” şeklinde konuştu.

Teknolojiden son derece uzak olan bir belediyecilikten, çağdaş bir belediyeye doğru adım adım ilerlediklerini ifade eden Kırok, “Yedi-sekiz noktada, faturanızı anında ödeyebileceğiniz online bir sisteme geçildi. Faturanız yazıldığı gün cep telefonunuzdan izleyebileceğiniz bir sisteme dönüldü. Tüm bankalar online olarak verilere ulaşabilir durumda artık. Ayrıca faturalarda QR koduna geçildi. Böylece telefonunuza QR kodunu okuttuğunuzda fatura önünüze geliyor, böylelikle online bankacılık ile faturanızı ödeyebilirsiniz. Şu anda bölgelerimize ‘paypoint’leri yani ödeme noktalarını kurmak için çalışmalar yapıyoruz. İlk aşamada hedefimiz, toplamda sekiz adet ödeme noktası kurulması” dedi.

“Girne-Çatalköy arasında çift şerit yol ve Çatalköy-Lefkoşa arası çevreyolu projesi ile trafik rahatlayacak”

Girne-Çatalköy yolunun çift şerit olması hakkındaki projelerinin, halkın beklediği en önemli projeleri arasında yer aldığını ifade eden Kırok, belediye olarak Karayolları Dairesi, Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi ile birlikte çalışmalarda bulunduklarını, bu çalışmalarda sona gelindiğini dile getirdi.

Kırok sözlerine şu şekilde devam etti; “Bu bölgedeki yapılaşma her geçen gün ciddi biçimde artmaktadır. Şu anda devletin bize vermiş olduğu katkı 12.186 kişi üzerindendir ancak ben iddia ediyorum ki bölge nüfusu 35.000’i aşmış durumdadır. Özellikle yaz aylarında nüfusumuzda ciddi artış yaşanmaktadır. Bu rakamlar, belediyenin kendi imkanları ile yapmış olduğu sayımlar sayesinde elde edilmiştir. Nufüs artışıyla birlikte oluşan sorunlardan biri de elbette trafik sorunudur. Bu sorunu çözmek için yapılandırdığımız projelerimiz bulunmakta. Şu anda Girne-Çatalköy arasındaki yolun Acapulco Kavşağı’ndan Girne’ye kadar olan kısım için çift şerit yol ve yine Çatalköy sınırını geçtikten sonra Ozanköy Kavşağı’ndan Dr. Fazık Küçük Çemberi’ne yani Lefkoşa-Girne yoluna bağlanması için de bir çevreyolu projesi mevcuttur. Biz kendi sınırlarımız içerisinde yer alan çalışmaların tamamını bitirdik. Kamu arazilerine, yani yola, ihlali olan arazilerin mal sahiplerine tebligatlarımızı gönderdik. Artık bir an önce yolun proje çizimi için ihaleye çıkılmasını bekliyoruz. Şubat ayı içerisinde bu ihaleye çıkılacağı ve Mart ayı içerisinde projenin yapımı için de ihaleye çıkılacağı ve en geç Haziran ayına kadar çift yeritli yolun çalışmalarına başlanacağı konusunda bir görüşme yaptık. Halkımız sürekli bunu soruyor çünkü bu, artık çekilecek bir çile olmaktan çıkmıştır. Bir an önce bu yolun yapılmasıyla birlikte halkımız da rahatlayacaktır. Lefkoşa’ya akacak olan trafiğin Girne içerisine girilmeden Lefkoşa’ya ulaşması, trafiği ciddi anlamda rahatlatacaktır.”

“Hükümetten cevap istiyoruz: Protokol var, imza yok. Kamu yararına yapılacak projeler imza bekliyor”

Şu anda yaşadıkları en büyük sıkıntının hali araziler ve Kıbrıs Türk malları hakkında yapmış oldukları yazışmalara geri dönüş alamamaları olduğunu belirten Kırok, Belediye’nin kamu yararına yapacağı sağlık ocağı, çocuk parkları, yürüyüş alanları, bisiklet parkurları ve çeşitli yeşil alanlar için bir an önce cevap almayı beklediklerinin altını çizdi.

Hükümetin bu arazileri kendi çıkarları adına kullanmaları için şahıslara kiraladığını aktaran Kırok, İçişleri Bakanlığı’na ve Tarım Bakanlığı’na seslendi. Çatalköy’de 40 dönümlük bir orman arazisini spor ormanı ve piknik alanı yapmak adına proje çizimlerinin tamamlanmasına, Tarım Bakanlığı’ndan protokolün gönderilmiş olmasına rağmen o protokolün hala imzalanmayı beklediğini hatırlattı.

Başbakan’ın, verilecek olan arazilerin tümünün kendi onayından geçtikten sonra verilmesi kararını açıklamasının ardından sürecin durduğunu ifade eden Kırok, “Nedenini bilmiyor ve ısrarla sürecin neden durduğunu soruyoruz. Herhangi bir cevap alamıyoruz” şeklinde konuştu. “Bize söylenen tek şey Başbakan onay verdikten sonra imza verileceği ancak süreç ilerlemiyor” dedi.

Çatalköy’deki en büyük projenin bölgeye bir sağlık ocağı kazandırmak olduğunu ifade eden Kırok, “Sağlık Ocağı bölge ve bölge halkı için için acildir. Girne Hastanesi şu anda Karaoğlanoğlu bölgesine taşınıyor. Şu anda bu tek gidiş tek geliş yol trafiğine Çatalköy’den Girne’ye ulaşmak bile 45 dakika sürebiliyor. Ambulans hızlı gider, 15 dakikada yetiştirir gibi düşünemeyiz zira böyle durumlarda 1 dakikanın bile önemi olduğu aşikârdır. Bu sebeptendir ki Çatalköy’e ivedilikle bir sağlık ocağı inşa eidlmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra belediye hizmet binalarının da bir an önce inşa edilerek hizmete sokulması gerekmektedir” şeklinde konuştu. Bu konuda da yine hükümetin sessizliğine takıldıklarını ifade eden Kırok, “Hükümetin, daha önce Çatalköy Belediye’sinin kullanımına şartlı olarak vermiş olduğu bir araziyi, sağlık ocağı ve belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere bize tahsis etmesini istedik. Bunun yapılabilmesi için, önceki dönemde arazinin kullanılabilmesi adına hazırlanan şartnameye bir madde eklenerek, kullanım amacının değiştirilmesi suretiyle Bakanlar Kurulu’ndan, arazinin ‘sağlık ocağı ve belediye hizmet binaları’ için kullanılması amacıyla karar revizesi yapılması gerekmekte. Ancak bu konuda da hükümetin suskunluğuna takılı kalmış durumdayız” dedi.

Kırok halkın ücretsiz şekilde sahilden ve kumsaldan yararlanabilmesi adına Bahçeli’de gerçekleştirmeyi amaçladıkları projenin de benzer sebeplerden beklemede olduğunu dile getirdi. “Aynı şekilde Bahçeli’de büyük inşaatların arasında bulunan ve halka nefes olacak bir alan yaratmak için kurtarmaya çalıştığımız devlete ait bir arazi bulunuyor. Biz buraya talip olduk. Bu alanda yürüyüş yolu, çocuk parkı, bisiklet parkuru, halkın rahatça, ücret ödemeden kullanabileceği bir plaj olsun istedik. Maalesef bütçesi hazır olmasına rağmen bu konuda da bir geri dönüş alamadık. Esentepe’nin altında sahil yürüyüş yolu projemiz ve Esentepe’nin girişinden Sivil Savunma Başkanlığı’nın tesislerine kadar olan alanda bisiklet ve yürüyüş yolu ve açık pazarlar projemiz de, ki bunların projeleri de hazırdır, alanların temin edilememesinden dolayı beklemede” şeklinde konuştu. Projelerin hazır olduğunun bir kez daha altını çizen Kırok, bu alanların kendilerine verilmediği için projelerin başlayamadığını ifade etti. Bu konuda ısrarcı olduklarını dile getiren Kırok, taleplerini sürdüreceklerini ve gereken ne ise yapacaklarını söyledi.



“Daireler kendi görevlerini üstlenmediği için halkımızın sağlığını korumak adına farklı görevler üstleniyoruz”

Göreve gelir gelmez, 7-8 ay içerisinde, Çatalköy’deki ilkokul binasının yenilenmesi çalışmalarına başladıklarını ifade eden Kırok, “İlkokul arazisi içerisinde yerimiz olmasından dolayı 18 derslikli yeni bir okul binasının inşasına başladık. Eğitim Bakanlığı’nın görevi olmasına karşın, özellikle de 6 Şubat depremi sonrasında binalara pek çok test yapılması ve bu testlerin sonuçlarının dahi açıklanmaması, ilkokul binasının da çok eski olması dolayısıyla belediye olarak halkımızın sağlığı için biz belediye olarak bu görevi kendi görevimiz gibi üstlendik” şeklinde konuştu. Karayolları’nın görevlerini de halkın refahı ve sağlığı adına üstendiklerini dile getiren Kırok, “Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık her üç ayda bir kendi bölge sınırlarımız dâhilinde kalan toplam 56 km’lik yolların tamamında yol kenarlarının temizliğini tüm giderleri ile birlikte belediye olarak biz üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye’nin tüm gücünü başka dairelerin yapması gereken ancak yapmadığı görevlere harcadığını ifade eden Kırok, “Elektrik Kurumu sokak aydınlatmalarını Belediyelere bıraktı. Hiçbir gelirimiz olmadan, aydınlatmalardaki faturaların bedelini Elektrik Kurumu’nun alıyor olmasına karşın, halkımızın karanlık yollarda sürüş yapmaması adına , aydınlatmaların tüm bakımlarını belediyeler olarak biz üstleniyoruz. Bu görevi üstlenebilmek adına araç filomuza lift eklememiz ve personelimizi çeşitli kurslara göndermemiz gerekti. Halkımıza bu hizmeti sağlayabilmek adına eleman yetiştirdik. Başlı başına Elektrik Kurumu’nun olan bir görevi üstlendik. Bunları yapma sebebimiz halkımızın gittiği yolda önünü görebilmesi, kavşaklardaki kazaların önlenmesidir. Bu sebeple tüm kavşaklarda aydınlatmaların ve ana yollardaki lambaların çalışır hale getirilmesi amacı ile ampullerin değiştirilmesi gibi görevleri de icra ediyoruz. Elbette ampulleri bize Elektrik Kurumu sağlıyor ancak bunun işçiliğini biz yapıyoruz” şeklinde konuştu. Zaman zaman hem maddi açıdan hem de personel sayısı açısından zorlandıklarını ifade eden Kırok, halka bir söz verdiklerinin altını çizdi; “Halkımız bize güvendi, bizi seçti. Yaşadıkları çevreyi, yaşadıkları bölgeyi daha yaşanılabilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Belediye’yi devraldığımız noktadan çok daha ileriye taşıdık”

Belediyeyi devraldıkları noktadan çok daha ileriye taşıdıklarını ifade eden Kırok, “Bize bırakılan ve 2022’den gelen borçların yaklaşık 8 Milyon 600 TL’sini 2023 yılında ödedik. Kalan borçları da dikkatli bir şekilde inceleyerek sıraya koyduk ve ödemeye devam ediyoruz. Bu kadar borç ödememize ve personelin özlük haklarını arttırmamıza karşın, göreve geldiğimizde boş bulduğumuz belediye kasalarında mevduat oluşturmayı başardık” şeklinde konuştu.