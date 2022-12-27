Yerelden genele bakış: CTP-UBP başa baş!

Hükümetteki sorunlar ve icraatsız kalan ülke bizi yavaş yavaş seçime doğru ilerletiyor.

Yerel seçim sonuçları da artık oy oranlarına dair sağlıklı veriler veriyor.

Şimdiden bazı tespitlerde bulunmak olası…

Artık durum daha net!

UBP siyaseten yaptığı bütün hatalara rağmen yarattığı ayrıcalıklı seçmen kitlesi ve o kitle üzerinde çalışılan pozitif partizan ayrımcılık ile yurttaşlık siyasetinin bir sonucu olarak hala ne yazık ki hala güçlü bir konuma sahip.

Parti içi sorunlar kendini kemirse de; devlet kaynaklarını kendi partilileri için kullanan parti, geçen 1 yıl zarfında kendi tabanını toparlamış, hatta DP ve YDP tabanından da çalmış.

Aday belirleme sürecinde izledik ki; partideki makam sahipleri tabandan destek görmüş. Bu sonuç da gösteriyor ki; UBP'de hala gücü, kamu kaynaklarını elinde bulunduran şanslı, yenilenme filan yok, kimsenin de öyle bir derdi yok.

Ve öyle görünüyor ki seçimin iddialı partileri arasında… Ancak kesin birincidir demek mümkün değil, zira CTP ile başa baş bir yarışta olduklarına dair ciddi veriler var.

Şunu da söylemeden geçmeyeceğim; bizzat UBP’li milletvekillerinin sağda solda “Ünal Üstel seçimi kaybedecek” söylemi yayması ile yükselen “Üstel sandıkta kalacak” iddiası ve bir dolu yolsuzluk iddiaları ile tavan yapan iş bilmezlik krizin sandığa yansıması ne olacak kimse kestiremiyor.

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Önceleri HP'ye yönelen bir takım seçmenin eski adresi UBP'ye, tepki olanlarının CTP'ye, hatta 'karmaya' kaydığını çok net görebiliyoruz, bunu sokakta okumak da mümkün…

Belli ki seçmen siyasette HP’ye yer vermeyecek, yani bir dönemin sonu… Zira partideki ayrışma ve çözülme de bunu çok net gösteriyor.

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Hem anketler, hem yerel seçimdeki sonuç hem de sokak ise bir başka sonucu işaret ediyor bize; DP büyük ihtimalle baraj seviyesinde bulunuyor Beklenti şu; geçen seçimdeki gibi ‘dış destekli’ bir çaba ile parti barajın az farkla üzerine çıkacak ve beklenenin aksine baraj altı kalmayacak. 1, taş patlasın 2 vekille temsil edilecek.

Son seçimde baraj altında kalarak meclise giremeyen TDP geçen seçimlere göre (TKP’yi de eklersek) oy oranını artırsa da beklenen fırlamayı ortaya koyamamış. Lefkoşa sonuçlarını TDP ile açıklamak elbette mümkün değil ancak genel havaya olumlu katkı yapması pek tabii muhtemeldir.

Önümüzdeki seçimin ilginç partisi YDP… Barajı geçemeyeceklerini düşünüyorum, göreceğiz.

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CTP’nin meclis içinde ve dışında gösterdiği performansıı, genç dinamik başkan ve başkana paralel dinamik vekilleri ile yapıcı ve ses getiren muhalefet ilgi görmüşe benziyor.

Zira CTP'de de ciddi bir toparlanma var ve solun en güçlü partisi olma özelliğini koruyor, hatta ileriye taşıyor.

Kıbrıs sorunu açısından bakıldığında federal çözümü savunan en güçlü merkez olan CTP'nin sol ve Kıbrıs Türk halkının hassasiyetleri adına ortaya koyduğu adımlar destek görmüş. Yerel seçimde sadee CTP tarafından kullanılan “irade” vurgusuna özellikle dikkat çekmek isterim.

Şu da bir gerçek ki Tufan Erhürman’ın hem CTP’ye hem de siyasete verdiği heyecan oy oranını ciddi anlamda üste taşıyacak.

Uzun süre sonra 7’den 70’e bütün tabanda bu heyecanı görmek mümkün. Bölgesel yerel seçim sonuçlarının getirdiği sorunların/moral yıkıntısının kısa sürede çözülmesi gerekiyor. En başta Lefkoşa ve Gönyeli’de…

Tüm bu tablo bize şu genel sonucu gösteriyor:

Hiçbir partinin henüz tek başına iktidar şansı yok, en azından şimdiki tablo bunu gösteriyor.

Yine bir koalisyonlar dönemi yaşayacağız.

Elbette son kararı sandık gösterecek, bizimkisi tahmin, nabız yoklama, durum tespiti ama…

Demem o ki önümüzdeki yıl olması beklenen erken genel seçim diğer seçimlerden biraz farklı…

Oy verirken meclis aritmetiğini, olası hükümet senaryolarını da hesaba katarak oy vermeliyiz.

Zira manzara sisli ve bir o kadar da karışık…