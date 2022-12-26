Mağlup – galip edebiyatına devam

Yerel seçimlerin heyecanını tamamladık…

Parti meclislerini kazananlar, muhtarlıklar, ihtiyar heyeti üyelikleri de belirlendi…

Dün de “seçim değerlendirmesi” yazmıştım, bugün de yazıyorum, yarın da yazabilirim!

-*-*-

UBP, Pazar günkü yerel seçimlerde Ersin Tatar ve Ak Parti ekibinden sonra en ciddi “mağluptur…

Demokratik ülkelerde erken seçimin derhal konuşulması lazım…

Tatar’ın susması, Ak Parti ekibinin ise olduğu gibi geri çağrılması kaçınılmazdır… (Adamlar bazı ihaleleri de bağladılar ama ne bileyim…)

-*-*-

DP ve YDP, kesinlikle en ciddi anlamıyla seçim mağlubudur…

Her ikisi açısından, al Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile dört beş belediye meclis üyesini dışarı, inanılmaz bir yenilgi söz konusudur…

-*-*-

Erken seçim dedik ya!

Evet kaçınılmaz olmalıdır!

Ama ondan da önemlisi, parti liderliklerinin bu yenilgide “sorumluluk” üstlenmesi kaçınılmazdır!

-*-*-

Efendim CTP ve TDP hatta HP’den niye bahsetmiyorsun?

Bir kere CTP’nin bu seçimi parti olarak kaybettiğini söylemek kesinlikle doğru bir değerlendirme olmaz…

Evet, Gönyeli’de ağır bir yenilgi ama yenilginin ötesinde “başkanlığı UBP’ye kaptırma” yaşanmıştır ve evet Lefkoşa’da istenen ya da arzulanan olmamıştır. Ancak CTP’nin hem başkanlık sayısı hem meclis üyeliği rakamları muhteşemdir…

Ve evet, CTP’nin Mehmetçik – Büyükkonuk, Dip Karpaz- Yeni Erenköy ve Geçitkale – Serdarlı’da da önemli kaybı olduğu ayrı bir gerçektir.

-*-*-

Yine de, yerel seçimin tüm kayıplara rağmen, “parti anlamında” en ciddi galibi CTP’dir, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve arkadaşlarıdır…

-*-*-

TDP’de, Mehmet Harmancı’nın adı, bırakın partisini “solun lideri” seviyesine çekilmektedir…

Bence Harmancı kadar olmasa da, ülkede “bireysel” anlamda en başarılı isimlerden biri de Girne’de kıl payı farklı üçüncü ola Zeki Çeler’dir…

Bu iki ismin “harmanlamasının” çok iyi yapıldığı bir “sosyal demokrat” toparlanma, Kıbrıs’ta federal çözüm yanlısı gücü pekiştirmek, yükseltmek adına da muhteşem bir gelişme olur inancındayım…

-*-*-

HP, son bir yılda yaşadığı ağır yenilgilere, yerel seçimde yenisini ekledi…

Bu konuda da HP yönetiminin çok derin bir değerlendirme yapması kaçınılmazdır…

Başkan adayı bir yana, bir çok belediyede meclis üyesi adayı dahi bulamamak, bence önemli sıkıntıdır…

-*-*-

Lefkoşa’da belediye meclisi seçimlerinde TDP listesinden en yüksek oyu alan isim, HP eski Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu’dur…

Harmancı liderliğindeki TDP’ye “iltihak” neden olmasın?

Resmen TDP Milletvekili olarak kabul görmezler ama Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın da aynı çatı altına girmesi görüşülmesi gereken bir şeydir.

Bu konu, tartışılabilirdir, konuşulmalıdır…

Elbette çok sıkıntılıdır ve “çok zordur” ama “imkansız” değildir!

-*-*-

Ve UBP’ye geri dönelim…

Çok açık bir gerçek var, seçim bölgeleri veya ikamet adresleri ile sorumlulukları ele alındığı zaman “başarılı UBP’liler” listesi de yok değildir…

Mesela Başbakan Ünal Üstel (Alsancak – Lapta), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (İskele – Karpaz), Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu (Gönyeli) ile İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in (Güzelyurt) “başarısız” oldukları söylenemez…

Aynı şekilde, “kazanılan bölgeler” düşünüldüğünde milletvekilleri Emrah Yeşilırmak ve Yasemin Öztürk’ün (İskele – Karpaz) de çok iyi not aldıklarını görmek lazım…

Ötekiler bir miktar sorgulanmalıdır…

Hele Lefkoşa, Girne ve Mağusa vekilleri!

Seçime Türkiye’nin adını karıştırdılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar!

Türkiye’nin adını yerel seçimlere kim karıştırdı?

En başta Türkiye’den gönderilen görevli kişiler…

Akabinde Ersin Tatar…

Ve son olarak da hükümetin ortağı “3 amigo”…

-*-*-

Ne dediler?

Bu seçim Türkiye yanlıları ile Avrupa yanlıları arasındadır…

Oysa öyle bir seçim yoktu…

-*-*-

Başka ne dediler?

Bu seçim, Anavatanla birlikte yürüme yanlıları ile Anavatansız yürüme yanlıları arasındadır…

Oysa böyle de bir şey söz konusu değildi!

-*-*-

Ve daha ne söylediler?

Bu seçim, federal çözüm yanlıları ile eşit – egemen devletten yana olanlar arasındadır…

Yerel seçimlerde kesinlikle bu türden bir atmosfer söz konusu değildi…

-*-*-

Peki sonuç?

Çok ciddi anlamda salaklık yaptılar?

Çünkü mevcut sonuçlar ele alındığında, yerel seçimleri Türkiye yanlısı, Anavatan sevdalısı, eşit ve egemen devletli çözümden yana olanlar açık ara kaybetmiştir!

-*-*-

O zaman ne mi yapmak lazım?

Fuat Oktay’ın KKTC’deki ekibi, Ersin Tatar ve hükümet görevden alınabilir mesela…

Öyle şey olmaz mı?

-*-*-

O zaman Asu Maralman söylüyor:

Olur olur bal gibi olur!

Seçim tahminleri konusunda yanıldığım birinci yer Lefkoşa’dır… 18 seçim bölgesinde belediye başkanlığı konusunda beş tane kesin yanılgıya düştüğüm yer var… Gerçekten Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli’nin özellikle son üç dört gün içerisinde ciddi anlamda atılım yapacağını bekliyordum… Gözlemlerim o doğrultudaydı… O ciddi atılım olmadı diyemem… Ama benzer atılımı Sadık Gardiyanoğlu’nun yapamadığını ve Lefkoşa’lının her açıdan çok başarılı bulduğu Mehmet Harmancı’nın, ilk baştaki anketlerden de öteye oy alarak, belki de beklenmedik oranda oy kazandığını (Yüzde 40 beklerdim, 50 beklemezdim) söyleyebilirim… İkinci yanıldığım yer ise Güzelyurt oldu… Çok iyi gözlem yaptığımı sanıyordum… Reşat Kansoy beklediğim kadar oy alamadı… Mahmut Özçınar (Fotoğraf) için çalışanlar çok ağır bastı… Çatalköy – Esentepe ve Mesarya’da olan Güzelyurt’ta olmadı; “koalisyon ortakları ya da UBP oyları bölünmedi” ve “kesin kazanır” dediğim Osman Bican kaybetti… Özçınar dile kolay yedinci kez kazandı… Bu bir rekordur… Kutluyorum… Kolay gelsin diyorum…