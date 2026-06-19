Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak beklendiğini duyurdu. Hafta sonu sabah saatleri yer yer sis olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak.

Periyodun ilk günlerinde üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerdeyse ılık ve nispeten nemli hava etkili olacak.

Meteoroloji göre, yarın yer yer sağanak bekleniyor. Hava pazar günü öğleden sonra iç kesimlerde parçalı ve az bulutlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.