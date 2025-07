Yenñi Türkiye

Türg Kapitalizmi üzerine iki yazı galeme aldıydım. Bunnardan biri “14 Mayıs Seçimleri ve Kıbrıslı Türk Aydınların Durumu Üzerine” (Karapaşaoğlu 2023) diyeri da “Türkiye’de Ne Olur; Devled Kapitalizmi-1” başlıglı yazılardı. Bu iki metinde da Türg kapitalizminin evriminin bir sonucu olarag Türkiye’de otoriterleşmenin gaçınılmaz olduğunu, neo liberal ekonomiden devled kapitalizmine Türkiye’nin nasıl geçiş yabdığını annadmaya çalışdıydım. Türg siyasetini annamag içun bagmamız gereken eñ önemli konulardan biri Türkiye’deki kapitalizmin evrimidir. Bu iki yazıda da ve “Şener Levent Tutuglanacag?” (Karapaşaoğlu 2025) isimli yazımda da yenñi bir Türkiye’nin gurulduğunu ifade eddiydim. Türkiye’nin Gıbrız’ın kuzeyinde neler yapacağını annamag içun ya da Gıbrız’ın kuzeyinde neyi, neçun yabdığını annamag içun Türkiye’deki kapitalizmin gelişim süreçlerne bagmag lazımdır. Üretim ilişgilernin deyişimi, sermayenin böyümesi, silah sanayinin güclenmesi, “artıg işçi nüfusunun” ortaya çıgması, sermayenin siyasal bir dönüşüm gösdermesi, devled kapitalizminin ortaya çıgması gibin bir çog edgen Türkiye’nin iç ve dış siyasetini şekillendirmegdedir. Türkiye’nin dünyadakı egemen güçlerinan gurduğu ilişgiler Türkiye’nin iç ve dış siyasetini da edgilemegdedir. Bahsedmeye çalışdığım, bu iki fagdörü birbirinden kopararag deyerlendirme yapamayıg.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlediyi 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir gonuşma yabdı. Bu gonuşmayı önemli gılan, Türkiye’nin ikinci yüzyılında izlenileceg siyasetin hangı deyerler üzerine inşa edileceyini, Erdoğan’ın belirdmesiydi. Bu gonuşmayı önemli gılan bir diyer sebeb isa, Türkiye Cumhuriyeti’nin guruluş sözleşmesinin gabug deyişdirib, yenñi biz sözleşme temelinde Türkiye’nin başga bir devlete dönüşdürülme sürecinin anlatılmasıydı. AKP yenñi bir şarkı besteleddirmişdi. Toblantıda çalan şarkının adı “Dünya Bizi Bekler”di. Salondaki görsellerde, Erdoğan içun "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" ifadesi gullanıldıydı. Bu iki gönderme da Türkiye’nin Türkiye dışında üstleneceği yenñi rollere gönderme yabmagla birligde, Türkiye’nin böyüg bir güce dönüşme arzusunun dile getirilmesiydi. Erdoğan gonuşmasında Türg, Kürd ve Arab ittifakından bahsederkana, Türg, Kürd ve Arab ittifakının tarihsel gazanımlarına da göndermeler yabdı. Bu ittifakı müslüman gardaşlığı üzerinden temellendirdi (Cumhurbaşkanlığı İletişim 2025). Erdoğan gonuşmasında “ümmet” ifadesini da gullandı. Ümmet, islam dinine inananların, ortag deyerleri paylaşdığı ve birbirine müslümanlıg temelinde bağlı olanların oluşdurduğu tobluluğa denir. Ümmetcilig, müslümanları tek bir islam devleti altında toplama arzusu içindedir.

Erdoğan, gereg Türg, Kürd, Arab iddifakı geregsa müslüman gardaşlığı söylemi ve ümmedciliye yabdığı referans göndermeynan Türkiye Cumhuriyeti’nin gurucu paradigmalarnı ortadan galdırarag, cumhuriyetin ikinci yüzyılında yenñi bir devled inşasına girme niyetindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın güçlenmesi, Milli Eğitiminin dönüştürülmesi, medyanın tamamen kontrol edilmesi, Kemalist tarih anlatısının ortadan galdırılıb, cumhuriyet öncesi Türg ve sünni İslam merkezli devledlere referansların yapılması ve tarih anlatısının onnara dayandırılması zaten bu sürecin tamamlanma nogdasına geldiyini gösdermegdedir. Sermaye, ordu, isdigbarad, yargı, polis, eğitim, medya gibi neredeysa bütün alanlarda AKP cumhuriyetin donüşümünü tamamlamışdır. Egsig olan anayasanın deyişmez maddelerinin galdırılması, devletin yenñi ideolojig zemininin anayasayla garanti altına alınmasıdır. CHP başda olmag üzere bütün Kemalisd kadroların tasviyesinin tamamlanmasıdır. Esgi cumhuriyetin gurucu partisi Cumhuriyat Halk Partsi tasviye edildigden soğram yenñi cumhuriyetin gurucu partisi AKP olabilir belkim da. Belkim da Türkiye tek partili döneme gecebilir belli bir süre. Türkiye’nin guruluşunda olduğu gibin seçimler asgıya alınabilir olağanüstü haller ilan edilireg. AKP’nin yabmag isdeyib ancag o dönüşümü henüz gerçegleşdiremediyi İslam kültür devrimidir. AKP’nin, kültür alanında birçog çalışması olmasına rağmen toblumun tümünün İslam kültürü içinde yaşaması, yaşam biçiminin ona göre tasarlanması süreci, onnarın isdedigleri şegliynan nogdalanmamıştır. Anayasa deyişigliyle birligde bu kültür devrimi da gercegleşeceg başga bir ifadeyinan sonlanacagdır. Türkiye devled kapitalizmine geçişiyle ciddi bir sürecin içine girmişdir. Mısaki milli sınırları ortadan galdırılacagdır. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da halihazırda var olan sömürge faaliyedlerini arddıracag, bunnarı gurumsallaşdıracagdır. Elbedda Türkiye bu bölgelerdeki varlığını yasallaşdırma arzusu içindedir da. Ancak bu küresel bağlamda sömürgecilig ilişgilerinin hangi temeller üzerine gurulacağına bağlıdır. Klasik kolonyalizmden neo-kolonyalizme geçiş 20.yy’da bu sömürgecilig ilişgilerinin paradigmasının nasıl deyişdiyinin önemli göstergesidir. Bu sömürgecilig ilişgilerinde bir dönüşüm olmazsa Türkiye’de neo kolonyal politikalarını diyer ülkelerde devam eddirecegdir.

Gıbrız’ın Kuzeyi

Türkiye ve Gıbrız’ın kuzeyinin ilişgileri çog özeldir. Türkiye Gıbrız’a yerleşimci sömürgecilig politikaları uygulamagdadır. Türkiye Gıbrız’ın kuzeyinde iki yerleşimci devled ilan edmişdir. Biri “Kıbrıs Türk Federe Devleti” ikincisi da “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”dir. Her iki devled ilanında sınıf ve mülkiyet ilişgileri deyişmişdir. Ne gadar ilginçdir ki Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilanıynan Rumca gonuşan Gıbrızlıların yog edilme süreci tamamlanmışdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanında da Türgce gonuşan Gıbrızlıların yog edilme süreci başladılmışdır. Türkiye’nin Gıbrız’ın kuzeyini fethinden böyüne 51 sene geçmişdir. 51 senenin sonunda kamusal alanlar, kurumlar, sınıflar, sermaye, devled bürograsisi Türkiyelileşmişdir. Türgce gonuşan Gıbrızlılar nere gidsa gendilerini yannız hissedmegdedir.

Türkiye’deki rejimin İslam merkezli bir dönüşüm içine girmesiynan beraber buraşda da dini basgılar ardmış durumdadır. İmamların camilerden verdiyi hudbeler, Türkiye’de okunan hudbelerdir. Gadın erkeg eşidliyini ortadan galdıran, modern yaşam tarzını dışlayan siyasal söylemler imamlar tarafından dillendirilmegdedir. Sünni müslümanlıg temelinde faaliyedlerini yürüten sivil toblum örgüdleri yerleşiglerin içinde çog güçlü bir yere gavuşurkana, yerlileri da asimile edme çabasındadırlar. Her tarafda camiiler inşa edilmegde, kuran kursları normalleşdirilmegdedir. Türkiye’den öğredmenler getirilmegde, çocuglarmız işsiz galıb, yurdlarını tergedmeg zorunda galmagdadır.

Soñ olarag telefon dairesinin tasviye sürecinin başladığını görmegdeyig. Yerleşimci kolonyalizmde sömürgeci gendi genni yerlilerin tobraglarında süregli olarag inşa eder. Yenñi Türkiye’de deyişen paradigmalarınan beraber buraşda da her şey deyişecegdir. Sorun sadece Türg sermayesinin kuzeydeki varlığını arddırması deyildir. Sorun Türkiye’nin her şeyinan Gıbrız’ın kuzeyini gennileşdirmesidir. Türgce gonuşan Gıbrızlılar bir yog edilme sürecinin içindedir. Buna garşı çıgmag, bunu dillendirmeg bir insan haggıdır. Sizler bizim görünürlüyümüzü her alanda yog edecegsiniz ve biz buna sessiz galacayıg? Sessiz galmayın Gıbrızlılar? Neçun sessiz galırsınız? Neçun gonuşmazsınız? Elimizden her şeyi aldılar. Eyitim, sağlıg, barınag haggımızı elimizden aldılar. Laikliyimizi elimizden aldılar. Hukug, demograsi, adil yargılanma, seçme seçilme, yurddaşlıg haglarımızı elimizden aldılar. Dağımızı, deñizimizi elimizden aldılar. Geleceğimizi, geçmişimizi elimizden aldılar. Zamansız, mekansız ve bellegsiz bir insan tobluluğu yaraddılar. Neçun gonuşmazsınız ey Gıbrızlılar?

Gışları güçücüg civcivcigler beslerdig. Bir gaşanın içindeki civcivciglere, üşümesinner deye şafg yakardıg. O gücücüg civcivcigler birbirlerini ezme pahasına üşümesinner deye o şafgın edrafında toblanırlardı. Diasporada yaşayan insannarda genelde ayni kültürü paylaşdığı, ayni dili gonuşduğu, ayni dini inançlara sahib olduğu yani gendinden saydığı insannarnan bir araya gelirler. Çocuglarını heb diaspora okullarına gönderirler. Göç eddigleri yerde üşürler bu insannarda. Üşümemeg içun gendi gibin olannarı bulurlar. Türgce gonuşan Gıbrızlılar da gendi anayurdlarında diasporadaymış gibi yaşarlar. Kuzeyde giddigleri kafeler, lokantalar, özel megdebler, devled megdebleri, güneyde giddigleri lokantalar, markedler, kasaplar, megdebler, alışveriş merkezleri neredeysa aynidir. Yenñi Türkiye’de, Türgce gonuşan Gıbrızlılar deyinca aglıma gaşanın içinde beslediyimiz civcivcigler gelir. O civcivcigler böyür, bulli olurlar, kafaları kesilir, tüyleri yolunur, ıkanır. Soğra da deep freeze gonur.

Gaynag

1-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. 2025. “Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Bugün Türkiye Yüzyılı'nın Kapıları Ardına Kadar Aralanmıştır.’” İletişim Başkanlığı, 12 Temmuz 2025. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/Haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-bugun-turkiye-yuzyilinin-kapilari-ardina-kadar-aralanmistir.

2-Karapaşaoğlu, H. 2025. “Şener Levent Tutuglanacag?”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/sener-levent-tutuglanacag-24040yy.htm

3-Karapaşaoğlu, H. 2025. “Türkiye’de Ne Olur; Devled Kapitalizmi-1”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/turkiyede-ne-olur-devled-kapitalizmi-1-23478yy.htm

4-Karapaşaoğlu, H. 2023. “14 Mayıs Seçimleri ve Kıbrıslı Türk Aydınların Durumu Üzerine”. Gaile. https://www.yeniduzen.com/14-mayis-secimleri-ve-kibrisli-turk-aydinlarin-durumu-uzerine-163312h.htm