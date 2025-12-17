Plastik poşetlere veda ediyoruz

Çevre Koruma Dairesi, mikroplastik kirliliğini önlemek amacıyla 1 Ocak’tan itibaren belirli plastik poşetlerin satışının ve ücretsiz dağıtımının yasak olacağını hatırlattı.

Dairenin, 15-50 mikron aralığındaki plastik alışveriş poşetlerinin satışının ve ücretsiz dağıtımının yasaklanması kararını, temiz çevreyi arzulayan bir yurttaş olarak olumlu karşıladığımı söylemeliyim.

***

Bilindiği üzere, sadece ülkemizde değil dünyada mikroplastik seviyeleri çok tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Birçok ülke bununla mücadelede acil önlemler almış ve bu önlemlerle daha temiz bir çevre yaratma çabaları içine girmiştir.

***

Naylon poşetler; doğada yüzyıllarca kaybolmayıp küçük parçalara ayrılarak toprağı, suyu ve havayı kirletir, besin zincirine girerek hayvanların ve insanların sağlığını tehdit eder, petrol türevli olduğu için küresel ısınmayı hızlandırır, kanalizasyonları tıkar ve milyonlarca hayvanın ölümüne neden olur.

Özellikle siyah naylon poşetler, geri dönüştürülmüş atıklardan yapıldığı için kanserojen maddeler içerebilir ve gıdalarla temas ettiğinde insan sağlığına doğrudan zarar verebilir.

Doğada yok olması 1000 yılı bulabilir, bu süreçte mikro plastiklere dönüşerek toprağı ve suyu kirletir.

***

Öte yandan üretimi için petrol kullanıldığından, bu fosil yakıt tüketimini de artırıyor.

Sadece çevre kirliliği değil, canlı yaşamına da çok büyük tehlikeler yaratıyor...

Deniz ve kara hayvanları, özellikle balinalar, kaplumbağalar, kuşlar ve inekler poşetleri yemek sanıp yutarak, sindirim sistemlerini bozuyorlar. Bu da hayvanların hayatını kaybetmesine neden oluyor.

***

Bunun yanında naylon poşetlerdeki kimyasallar, özellikle sıcak havalarda gıdalara bulaşıp, oradan vücudumuza girebiliyorlar. Bu da beraberinde çok ciddi sağlık rahatsızlıklarına dönüşebiliyor.

Bu alanda yapılan hemen hemen tüm araştırmalar, plastik ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini raporlamaktadır.

***

Yani bu yasak, ülke temizliği ve canlıların sağlığı için geliyor.

Plastikleri hayatımızdan atabildiğimiz kadar atalım...