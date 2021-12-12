46 yıl önce, aralık ayında doğdu; savaşın, göçün, kurtarılmanın ya da kaybedilmenin, yarılmanın ve ayrılmanın, tarifsiz duyguların ve bilinmezlerin zamanında…

Kimi hüzünleri hesapladı, kimi telaşları…

Üzerine “tutulmuştur” yazılan evler paylaşılırken ve yaprak dökerken, geride kalmış onca bağ, bahçe…

Sene 1975!

12 Aralık.

Yenidüzen!

“Halkımız özgür bir ortamda kendi kendini yönetmek, geleceğinden emin bir sosyal güvence altında çalışmak ve emeğinin karşılığını almak özlemi içindedir.”

Bu satırlar bugün yazılmadı!

46 yıl önce Yenidüzen’in niçin yayınlandığını anlatıyordu…

Bugün, tam da şimdi yazılmış gibi okunuyor, hiç değişmeyen bir özlemle…

* * *

Yaşadığımız düzenin 70’li yıllardan daha iyi olduğunu söylemek ne kadar mümkündür?

Elbette hayat değişiyor, ilerliyor, gelişiyor.

Öyle de dünyayla aramızdaki mesafe açılıyor git gide…

Yanaşmıyor, uzaklaşıyoruz.



Üretimden kopartıldık.

Gençler, bu ülkede gelecek görmüyor.

Demokrasi ve irade yerlerde…

Umut yitimi büyüyor…



Haysiyet istiyoruz vesayete karşı…

Biat etmeden yaşamak istiyoruz…

İtaate karşı yüreklerimiz birer kor!

Talimatla yönetime karşı direniyoruz.



Yeni bir düzen istiyoruz, hâlen…

Yurdumuzda bölünmeyi kalıcılaştırmak isteyenlere karşı ayaktayız.

Kültürümüze, kimliğimize, yaşam değerlerimize tutunuyoruz birlikte…



Korku siyaseti yapıyorlar; hınç ve nefret diliyle konuşuyor, düşmanlık siyasetiyle ayıplarını örtüyorlar.

Böylesi bir düzen istemiyoruz.

* * *

Bu bozuk, bu eğreti, bu iğrenç düzenin mimarları yine de mutlu!

Hayat onlara güzel…

YENİDÜZEN, bu düzene karşı yayınlandı.

Uyumlaşmak için değil yıkmak için bu düzeni…

Umuda doğdu, barışa, eşitliğe…

YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın yarısını değil tümünü yurt görenlerin gazetesi oldu hep…

Kötülüğe karşı mücadele etti.

Solun değiştirici, dönüştürücü, birleştirici gücüne inandı.

İyi gazeteciliğe, etik gazeteciliğe, etkin gazeteciliğe adandı.

* * *

Yeni bir düzen ihtiyacı dünden çok daha fazladır o nedenle YENİDÜZEN’e olan ihtiyaç değişmemiştir.

YENİDÜZEN, bir gazete olmanın ötesinde bir tavırdır çünkü… Bir duruştur… Seslerimizi, düşlerimizi, yüreklerimizi çoğaltan bir araçtır. Bir itirazdır, bin ifadedir, on binlerce nefestir…

* * *

YENİDÜZEN gailesi, ilkesi, vizyonu yanı sıra kendini yenileyen, geliştiren, iyi de bir gazetedir.

Hem geleneksel basılı gazetedir, hem internet gazetesi artık!

Hem kağıttadır, hem dijital dünyada…

En fazla da kalptedir, histe, bellekte…



* * *

1 Aralık 2020-1 Aralık 2021 tarihleri arasında yeniduzen.com’dan 2 milyon 672 bin 454 kullanıcıya ulaştık. Haftalık etkin okur rakamımız 99 bin 184’e çıktı. Geleneksel basılı gazetemiz yine özgün ve özel haberleri, özgür yorumlarıyla gündemi belirliyor. Gazetecilerin özerk yönetiminde, hem köklü bir geleneği yaşatıyor, hem de geleceğe yol alıyoruz.

İyi ki YENİDÜZEN var!

İyi ki sizler varsınız!

“Yenidüzen, yeni bir düzen kavgası verenlerin toplandığı demokratik güçlerin bir ileri karakolu, ülkemizin mutlu yarınlarına giden yolun bir toplanma noktasıdır.”

Mutlu yaşlar!