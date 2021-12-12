Akaryakıt Yasağı

Bakanlar Kurulu’muz toplanıp akaryakıt ‘kimlere serbest kimlere yasak’ listesi çıkarır mı dersiniz ? Örneğin, ansızın önümüze şöyle bir emirname konursa şaşırır mısınız ?

Türklere, kimlik ibraz etmeleri koşuluyla serbest…

İngilizlere, KKTC’de yaşıyor olmaları halinde, serbest…Güney’de yaşıyor olmaları halinde, ölçülü…

Almanlara, KKTC’de yaşıyor olmaları halinde serbest…Güney’de yaşıyorlarsa, ölçülü…

Azerilere, kimlik ibraz etmeleri koşuluyla, serbest…

Mısırlılara, yasak…

Katarlılara, kimlik ibraz etmeleri koşuluyla, serbest…

Afrikalılara, belge ibraz etmeleri ve KKTC’de yaşamakta olmaları koşuluyla serbest…

Rum’a yasak….

Bu ‘Yasak’ kararının ardından, akaryakıt dışındaki diğer alış-verişler için de yasaklar çıkar mı ? Örneğin, Sigara, alkollü içkiler ? Belki Hıyar, Domates, Muluhiya, Patlıcan, Biber ? Hatta Ekmek, Süt, Hellim ?

Ben oturduğum yerde, uydurma bir liste çıkardım da Bakanlar Kurulumuz çıkarmaz mı yani ?

Hiç belli olmaz. Burası KKTC… Sürprizler ülkesi….

Nüfus konusu

Şimdilerde bir kesimdeki tek ve tek derdimiz (!) Seçim….

Siyasi Partilerimizin, aday adayları listeleri nerdeyse tamam…

En önemlisi, hangi ilimizden kaç milletvekili çıkacağı da resmen belli oldu. Nasıl hesaplandı? Hangi, rakamlarla hesaplandı ? Bilinmiyor… Ama, belli ki, bunu yapabildiklerine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde, nüfusla ilgili bazı rakamlar var. Bu rakamları bilmeyenler, ülke insanları…

Yüksek Seçim Kurulu’na “Siz olsun elinizdeki rakamları açıklayın da nüfusumuz hakkında bir bilgimiz olsun” çağrısı mı yapsak acaba ?

Vatandaş sayımız kaç ? Vatandaşımız olmayıp da ülkede ikamet edenlerin sayısı kaç ? Bilme hakkımız yok mu ?

Sokak Ağzı

“Sayın Başkan. Fazla heyecana kapılmadan hemen Rumlara saldırıp suçlamasaydın, kısa süre içinde İskeledeki camideki olayın sorumlusunun Rum değil bir Suriyeli olduğunu öğrenecektin. Biraz daha soğuk kanlı lütfen.”

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“Boykotcular her gün biraz daha çoğalıyor. Eminim her geçen gün biraz daha da çoğalacak. Haksız mıdırlar ? “Sonucun ne olacağını bile bile sandığa gidip oy mu kullanalım” diyorlar. Ülkedeki karamsarlık ve güvensizliğin en büyük göstergesi.”

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“Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete…Haydaaaaa”

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“Bizim Başkan Tatar mı, BM Temsilcisini kabul etti, yoksa BM Temsilcisi bizim Başkan’ı mı ?”

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“BM’de bizim Tatar’ın ünvanı nasıl geçiyor acaba ? ‘Toplum Lideri’ olarak mı ? Yoksa başka bir ünvanı var da biz mi bilmiyoruz ? Acaba sadece ‘Mr.Tatar’ olarak mı dersiniz ?”

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“Bir zamanlar meydanlarda Ya Taksim Ya Ölüm diye nara atanlar şimdi de düşünüyorlar acaba ?”

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“Aniden hatırladım. Bir zamanlar Denktaş’ı da koltuğundan alaşağı edenler, aynı kişiler değil miydi ?”

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“KIB-TEK’I borç içine batırıp sonra da özelleştirecekler. Yani annamadınız ?”

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“Ya Taksim Ya Ölüm’de Taksim nerdeyse tamamlandı. Şimdi sıra Ölüm’de.”

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“Hazır olun. Şimdi Anketçiler devri başladı. Tam da para kazanma zamanı.”

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“Corona dönemi de bitiyor. Şimdi sırada OMICRON var. Ardından gelecek olanı de merakla bekliyoruz.

Anlayana

“İnsan yiyeceksiz, giyeceksiz edemez, bunlar için didinmene bir şey denmez. Ondan ötesi ha olmuş, ha olmamış, bu güzelim ömrünü satmaya değmez” (Ömer Hayyam)